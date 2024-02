Focus Entertainment devient Pullup Entertainment au 1er avril 2024

Focus Entertainment (FR0012419307 - ALFOC) annonce le changement de dénomination sociale à compter du 1er avril 2024, en Pullup Entertainment et une nouvelle organisation pour porter les ambitions du Groupe.

Changement de dénomination sociale approuvée en assemblée générale mixte par les actionnaires

Les actionnaires de la Société ont voté, ce jour, en faveur du changement de dénomination sociale de Focus Entertainment qui deviendra, à compter du 1er avril 2024, Pullup Entertainment. Les actionnaires ont également voté en faveur du changement d'objet social de la Société pour que celui-ci soit cohérent avec l'activité de prestation de services supports aux filiales du Groupe Pullup Entertainment.

Filialisation de l'activité publishing de Focus Entertainment

Le Conseil d'Administration de la Société Focus Entertainment, réuni le 27 février 2024, a autorisé la conclusion d'un projet de traité d'apport partiel d'actif(1), prévoyant que la Société (société apporteuse) apporte à Focus Entertainment Développement (société bénéficiaire détenue à 100%) l'ensemble des actifs et passifs liés à son activité historique, l'activité Publishing. Fabrice Larue, en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société et ayant reçu du Conseil d'Administration tous les pouvoirs à cet effet, a signé le projet de traité d'apport le 27 février 2024. Il est ainsi prévu que l'Apport prenne effet au 1er avril 2024.

Une nouvelle organisation pour accompagner le développement de Pullup Entertainment, à compter du 1er avril

Le 2 janvier dernier, Geoffroy Sardin, fort de ses 25 ans d'expérience au sein d'Ubisoft Entertainment, a pris les fonctions de Directeur Général Délégué sur l'ensemble des activités du Groupe Pullup Entertainment.

Dans le prolongement de cette nomination, le Conseil d'Administration a souhaité marquer une nouvelle étape structurante pour le Groupe avec une nouvelle organisation autour de trois pôles d'activités complémentaires :

Focus Entertainment Publishing, un des leaders mondiaux de l'édition de jeux vidéo AA, est reconnu pour ses services de suivi de production premium et du support marketing et communication sur mesure adapté à chaque projet et audience. L'entreprise édite des succès internationaux tels que la franchise A Plague Tale, SnowRunner ou encore le très attendu Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Cette entité est pilotée par John Bert, Directeur Général Délégué.

Dotemu, éditeur et développeur incontournable de la scène florissante du jeu indépendant, est spécialisé dans la production de jeux à licences et sous son label Arcade Crew mondialement connus tels que les million-sellers Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge et Streets of Rage 4. Dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, la société Dotemu devient l'entité chargée du Publishing de l'ensemble des jeux Indépendants de Pullup Entertainment. Cyrille Imbert, Président-Directeur Général de Dotemu, poursuit ses fonctions tout en pilotant ces nouvelles activités au titre de Directeur Général Délégué en charge du Publishing des jeux indépendants.

La division "Studios de développement" qui regroupe les sept studios de création :

Dovetail Games, basé en Angleterre et leader mondial des jeux de simulation ferroviaires ;

Deck13 Interactive, élu en 2023, meilleur studio de développement de jeux vidéo en Allemagne, créateur de la franchise à succès The Surge ;

Blackmill Games, studio basé aux Pays-Bas, à l'origine de la franchise des jeux de tir multi-joueurs WW1 Game Series dont Verdun, Tannenberg et Isonzo : des oeuvres plongeant les joueurs dans une guerre intense inspirée des batailles emblématiques de la Première Guerre mondiale ;

Leikir Studio, basé en France, développe un jeu très attendu basé sur la licence iconique Metal Slug dont l'éditeur est Dotemu ;

Streum On Studio, spécialisé et reconnu dans le développement de jeux de tir à la première personne travaille actuellement sur une création originale ;

Douze Dixiemes, studio français composé de talents de l'industrie du jeu vidéo ainsi que du cinéma d'animation. De la rencontre de ces deux mondes est né le jeu Shady Part of Me, acclamé par la critique et les joueurs ;

Carpool Studio, studio français créé par des vétérans reconnus de l'industrie et développant un projet très ambitieux "game as a service" sur une nouvelle propriété intellectuelle.

La Direction de la division Studios sera annoncée prochainement.

Aux côtés de ces trois entités dédiées à l'édition et au développement, la société Scripteam complète l'expertise du Groupe depuis décembre 2023 : spécialisée dans la production audiovisuelle, Scripteam a pour principale raison d'être l'adaptation des licences de jeux vidéo de Pullup Entertainment en séries ou longs métrages.

Enfin, les fonctions support Ressources humaines, Juridique, Finance ainsi que la Direction Technique regroupant les pôles IT, Data et Relation client, logés au sein de Pullup Entertainment seront au service de toutes les entités du Groupe, confortant le modèle intégré porteur de synergies.

Un comité exécutif et un conseil d'administration de Pullup Entertainment renforcés

Le Comité Exécutif sera composé de sept membres : Fabrice Larue, Président-Directeur Général ; Geoffroy Sardin, Directeur Général Délégué ; Laure d'Hauteville, Directrice Financière ; Philippe Perthuis, Secrétaire Général en charge des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques ; John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment, chargé du Publishing des jeux AA ; Cyrille Imbert, Directeur Général Délégué en charge du Publishing des jeux Indépendants et Président Directeur Général de Dotemu ; La Direction de la division Studios qui sera annoncée prochainement. Lors de l'Assemblée Générale mixte qui s'est tenue ce jour, la nomination de Didier Crespel, administrateur indépendant a été approuvée. Didier Crespel, diplômé de l'EDHEC, est Président-Directeur Général et actionnaire majoritaire du Groupe Industriel Mecanem spécialisé dans la robotique et la fabrication de pièces innovantes. Il était auparavant Administrateur indépendant d'Ubisoft Entertainment entre 2013 et 2023 et plus particulièrement Président du Comité d'Audit et Administrateur référent entre 2016 et 2023. Le Conseil d'Administration est désormais composé de trois membres indépendants et de trois femmes sur un total de sept membres.

Une fin d'exercice 2023/24 marquée par des lancements importants

Le 13 février dernier, Banishers : Ghosts of New Eden2 est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Cette nouvelle franchise du studio primé Don'T Nod, détenue en copropriété avec Focus Entertainment, a rencontré un succès critique immédiat avec une notation presse de 80/100 sur Metacritic3, et une réception joueur à 87% positive sur Steam. Distingué par la qualité de sa narration et la richesse de son univers, Banishers : Ghosts of New Eden est notamment qualifié de "RPG4 extrêmement confiant avec d'excellents combats, des personnages et un monde riche en traditions à explorer" par le quotidien britannique The Mirror. En France, Le Monde décrit un "un voyage captivant parmi les fantômes et les dilemmes".

Expeditions : A MudRunner Game, de Saber Interactive, sera lancé le 5 mars 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Développé par les créateurs de SnowRunner, comptant plus de 15 millions de joueurs à travers le monde, Expeditions fait évoluer la célèbre franchise vers une nouvelle expérience de simulation off-road aux mécaniques de jeu uniques. Suite aux démos presse réalisées en janvier, le média spécialisé IGN France considérait déjà "Expeditions comme une porte d'entrée à la conduite en condition extrême (...). On sent une vraie progression au fil des heures, on touche à notre but et on savoure le travail accompli."

Un exercice 2024/25 caractérisé par des sorties majeures

L'exercice 2024/25 verra notamment la sortie, au premier semestre, de la version améliorée d'Atlas Fallen développé par le studio Deck13 Interactive, récemment élu meilleur studio de développement en Allemagne, ainsi que l'ajout de nouveaux contenus proposés aux joueurs tout au long de l'année sur Expeditions : A MudRunner Game, Void Crew et Atomic Heart. L'exercice bénéficiera d'autres titres importants dont John Carpenter's Toxic Commando, développé par Saber Interactive, mêlant humour, frissons et action du cinéma hollywoodien 80's. Enfin, The Arcade Crew, label de publishing de Dotemu, poursuivra l'accès anticipé à Cross Blitz.

Du côté de Dovetail Games, l'exercice sera marqué par le lancement de plusieurs nouveaux jeux et aussi par la poursuite de la croissance des séries primées Train Sim World et Train Simulator Classic grâce à la livraison régulière de contenus additionnels. Le studio Blackmill Games continuera à investir dans sa dernière création sur le segment des jeux inspirés des batailles emblématiques la Première Guerre mondiale avec Isonzo, dont la feuille de route promet de nombreux contenus additionnels pour les joueurs.

Une adaptation de la célèbre franchise Metal Slug, éditée par Dotemu et développée par Leikir Studio, membre du Groupe, Metal Slug Tactics sera lancée en 2024.

Edité par Focus Entertainment, le très attendu Warhammer 40,000 : Space Marine 25, licence culte de Games Workshop, sortira le 9 septembre 2024. Le jeu se classe déjà 13ème des listes de souhaits sur la plateforme Steam (classement Steam DB et Game popularity) et obtient déjà les premières places des jeux les plus précommandés sur la plateforme Amazon.