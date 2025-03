Geoffroy Sardin nommé Directeur Général de Pullup Entertainment

Le Conseil d'Administration de Pullup Entertainment (FR0012419307 - Alpul) annonce la nomination de Geoffroy Sardin, en qualité de mandataire social, Directeur Général délégué en charge de la gestion opérationnelle de la Société, à compter du 1er avril 2025.

Geoffroy Sardin a rejoint Pullup Entertainment en janvier 2024, il se voit conférer aujourd'hui, en qualité de Directeur Général délégué les prérogatives opérationnelles jusqu'ici dévolues depuis mai 2023 à Fabrice Larue. En tant que Président Directeur général , ce dernier apportera notamment son expertise à la définition de la stratégie de la Société et contribuera à son suivi et à sa mise en oeuvre.

Fort de plus de 25 années d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, il porte depuis plus d'un an la transformation opérationnelle du Groupe avec notamment le renforcement du comité exécutif, marqué par l'arrivée d'un directeur général délégué en charge des studios et de la production et d'un nouveau directeur financier. Il a également contribué au lancement historique de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 et à la montée en puissance de la Société dans les contenus Live. Son leadership, associé à sa parfaite maîtrise des enjeux de l'industrie, constitue un atout majeur pour soutenir le développement de Pullup Entertainment.

Fabrice Larue :

En un peu plus d'un an, Geoffroy a déjà eu un impact significatif sur les opérations de Pullup Entertainment. Il a notamment conduit avec conviction la transformation de la Société vers plus de contenu Live et la structuration de nos studios de création. Il a par ailleurs su accompagner les équipes de Focus Entertainment Publishing dans le lancement record de Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Sa profonde connaissance de l'industrie du jeu vidéo et son leadership sont des atouts pour le Groupe et nous sommes ravis de lui confier la direction générale opérationnelle afin de poursuivre la dynamique actuelle de Pullup Entertainment".

Geoffroy Sardin :

C'est avec un grand honneur que je prends la direction générale de Pullup Entertainment. Je remercie Fabrice Larue et le Conseil d'Administration pour leur confiance, et les formidables équipes du Groupe avec qui je suis heureux de travailler au quotidien depuis 15 mois. Le succès répété, et dans la durée, de nos jeux AA et Indépendants s'appuie sur leur qualité et sur des gameplays exigeants qui sont aujourd'hui prisés par les communautés de joueurs passionnées. Nous souhaitons poursuivre cette stratégie gagnante, ainsi que la montée en maturité et en discipline de l'organisation. Nous sommes pleinement concentrés sur la mise en oeuvre rigoureuse d'un plan de lancement ambitieux pour l'exercice prochain et les années à venir."