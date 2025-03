Au cours de l'année écoulée, l'éditeur a démontré une volonté affirmée d'identifier et soutenir des équipes créatives talentueuses, leur permettant de développer les meilleures versions possibles de leurs projets les plus emblématiques.

Ce Top 5, qui inclut Sony, Aksys Games, Capcom et Sega, met en lumière l'engagement de Focus Entertainment Publishing, aux côtés de ses partenaires, à proposer une vision éditoriale forte et cohérente, ainsi que des titres de grande qualité.

Notes et références

* Le site Metacritic est une référence en matière d'agrégation de critiques et de notes pour les films, séries TV, albums de musique et bien sûr, les jeux vidéo. Chaque début d'année, il publie un classement des 50 meilleurs éditeurs de jeux vidéo, basé sur les meilleures moyennes de notation de l'année précédente. Figurer dans ce classement est un gage de qualité et reflète le talent créatif des éditeurs et de leurs développeurs pour proposer des expériences de jeu uniques.