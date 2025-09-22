Bandai Namco Entertainment Europe et Koei Tecmo Europe signent un accord de distribution

Bandai Namco Entertainment Europe vient d'annoncer la signature d'un partenariat de distribution avec Koei Tecmo Europe Ltd.

À partir du 1er janvier 2026, les filiales de Bandai Namco Entertainment en Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Italie, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Islande, Pologne, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque), ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ), gèreront toutes les activités commerciales pour les versions physiques des jeux de Koei Tecmo Europe.

Cette marque de confiance d'un éditeur japonais renommé comme Koei Tecmo témoigne du travail exceptionnel réalisé par nos équipes de vente locales pour nos partenaires, au cours des dernières années"

commente Alberto Gonzalez Lorca, vice-président Business Development et Southern European Market (Développement commercial et Marché d'Europe du sud) pour Bandai Namco Entertainment Europe.

"C'est un grand honneur pour nous de commercialiser le formidable contenu de Koei Tecmo."

Nous sommes impatients d'unir nos forces avec Bandai Namco, dont l'expertise régionale et le réseau de distribution en font le partenaire idéal pour étendre la portée de Koei Tecmo dans les régions EMEA et ANZ. Cette collaboration marque le début d'un nouveau chapitre passionnant basé sur des valeurs partagées et sur la confiance",

ajoute Toshiaki Inoue, General Manager (Directeur général) de Koei Tecmo Europe Ltd.

Le jeu très attendu Nioh 3, dont la sortie est prévue pour le début de l'année 2026, sera également pris en charge par Bandai Namco Entertainment Europe.