Appel à projets "Games to Screen : Showcase of French IPs" Date limite de candidature : 12 janvier 2026 - 23h59 (CET)

L'Institut français d'Allemagne, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et le soutien de l'European Film Market - EFM, lance un appel à projets "Games to Screen : Showcase of French IPs" à destination des acteurs du jeu vidéo souhaitant explorer l'adaptation audiovisuelle de leurs univers.

Objectif : Permettre à une sélection de studios / éditeurs de présenter leur IP à des producteurs internationaux (cinéma, séries) dans le cadre du European Film Market (EFM), en marge de la Berlinale.

Pourquoi candidater ?

Les projets sélectionnés bénéficieront :

d'un pitch devant des producteurs internationaux ,

d'un matchmaking ciblé avec des partenaires sélectionnés ,

d'un accès privilégié au networking professionnel de l'EFM.

Pour qui ?

Studios et éditeurs français porteurs d'IP à forte identité visuelle et à réel potentiel narratif, ouvertes à une adaptation audiovisuelle.

Date limite de candidature : 12 janvier 2026 - 23h59 (CET)

Evénement : 13 février 2026 - Berlin (EFM)

Candidater ici : https://www.institutfrancais.de/fr/games-screen-2026#/