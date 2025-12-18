Appel à projets "Games to Screen : Showcase of French IPs"
L'Institut français d'Allemagne, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et le soutien de l'European Film Market - EFM, lance un appel à projets "Games to Screen : Showcase of French IPs" à destination des acteurs du jeu vidéo souhaitant explorer l'adaptation audiovisuelle de leurs univers.
Objectif : Permettre à une sélection de studios / éditeurs de présenter leur IP à des producteurs internationaux (cinéma, séries) dans le cadre du European Film Market (EFM), en marge de la Berlinale.
Pourquoi candidater ?
Les projets sélectionnés bénéficieront :
- d'un pitch devant des producteurs internationaux ,
- d'un matchmaking ciblé avec des partenaires sélectionnés ,
- d'un accès privilégié au networking professionnel de l'EFM.
Pour qui ?
Studios et éditeurs français porteurs d'IP à forte identité visuelle et à réel potentiel narratif, ouvertes à une adaptation audiovisuelle.
Date limite de candidature : 12 janvier 2026 - 23h59 (CET)
Evénement : 13 février 2026 - Berlin (EFM)
Candidater ici : https://www.institutfrancais.de/fr/games-screen-2026#/