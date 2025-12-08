Appel à candidatures - Les Chimérides
Créez votre jeu vidéo hybride grâce à :
- Une incubation en ligne
- Un workshop
- Un week-end de restitution
East Games lance Les Chimérides - transmutations vidéoludiques, et vous invite à participer à un accompagnement pour expérimenter autour du jeu vidéo hybride !
Les Chimérides c'est :
- Une incubation en ligne
Pendant 3 temps répartis en février, mars et avril 2026, vous serez immergé dans une incubation en étape par étape, en distanciel, afin de faire connaissance, créer votre équipe, et développer votre projet de jeu hybride.
- Un workshop
Du 29 juin au 03 juillet, East Games vous invite à Strasbourg pour un atelier afin de réaliser votre jeu en étant accompagné d'experts des jeux hybrides venus de toute l'Europe. Matériel, hébergement et repas sont compris dans notre accompagnement.
- Une restitution
Le weekend même de l'atelier, vous aurez l'occasion de présenter votre jeu hybride au grand public.
Cet accompagnement s'adresse aux créateurs et créatrices de jeux vidéo, ainsi qu'à toutes les personnes curieuses souhaitant croiser leurs domaines d'expertise avec l'univers du jeu vidéo.
Le nombre de places est limité à une quinzaine de participant·e·s. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 janvier 2026 !
Posez vos questions sur les Chimérides et découvrez les jeux hybrides lors de nos conférences en ligne :
- le 10 décembre 2025 à 18h - Matthieu Epp : les spectacles interactifs - Inscription
- le 17 décembre 2025 à 18h - Tatiana Vilela Dos Santos : les contrôleurs alternatifs - Inscription