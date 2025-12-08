Appel à candidatures - Les Chimérides

East Games lance Les Chimérides - transmutations vidéoludiques, et vous invite à participer à un accompagnement pour expérimenter autour du jeu vidéo hybride !

Les Chimérides c'est :

Pendant 3 temps répartis en février, mars et avril 2026, vous serez immergé dans une incubation en étape par étape, en distanciel, afin de faire connaissance, créer votre équipe, et développer votre projet de jeu hybride.

Du 29 juin au 03 juillet, East Games vous invite à Strasbourg pour un atelier afin de réaliser votre jeu en étant accompagné d'experts des jeux hybrides venus de toute l'Europe. Matériel, hébergement et repas sont compris dans notre accompagnement.

Le weekend même de l'atelier, vous aurez l'occasion de présenter votre jeu hybride au grand public.

Cet accompagnement s'adresse aux créateurs et créatrices de jeux vidéo, ainsi qu'à toutes les personnes curieuses souhaitant croiser leurs domaines d'expertise avec l'univers du jeu vidéo.

Le nombre de places est limité à une quinzaine de participant·e·s. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 janvier 2026 !

Plus d'informations

Posez vos questions sur les Chimérides et découvrez les jeux hybrides lors de nos conférences en ligne :