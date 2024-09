Indie Games Club - Summer Edition A Bliiida (Metz), vendredi 13 septembre - Entrée libre et gratuite

Cette année, on s'occupe de la rentrée ! Les Indie Games Club reviennent avec une nouvelle sélection de jeux indépendants à venir ou fraichement débarqués sur vos plateformes préférées. Prévenez vos ami·e·s, vos grands-parents ou vos petits-enfants et rejoignez-nous pour une soirée conviviale où se mélangent les professionnel·le·s, les passionné-e·s et les curieux·ses !

Les Indie Games Club, c'est l'occasion de découvrir ou de faire découvrir les jeux indépendants du territoire. Chaque saison, nous vous proposons une sélection de jeux originaux et amusants à tester autour d'un verre. C'est gratuit, c'est tout public, et c'est forcément fait pour vous, peu importe votre connaissance ou votre pratique du jeu vidéo.

Ça se passe où, comment, et quand ?

Le vendredi 13 Septembre

De 19h à 23h

À Bliiida, 7 Av. de Blida, 57000, Metz

Entrée libre et gratuite

Accès en bus par la ligne 3, arrêt Rimport.

Accès en Mettis par la ligne A, arrêt Pontiffroy.

Environ 30 minutes à pied depuis la gare de Metz.

Des places de parking gratuites sont disponibles à proximité.

Au programme …

Bar et petite restauration

Jeux vidéo en accès libre

Bornes d'arcade

Animations

Rencontre avec les développeur·euse·s

