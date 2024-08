Festival du jeu vidéo Start to Play 2024 Les 14 & 15 septembre 2024 au Point d'Eau à Ostwald (juste à côté de Strasbourg)

Nouveau lieu, nouvelle date pour les 10 ans du rendez-vous incontournable du jeu vidéo à Strasbourg !

Start To Play en partenariat avec Orange revient les 14 et 15 septembre 2024 dans un nouveau lieu, le Point d'Eau à Ostwald. De nombreuses nouveautés et surprises vous attendent cette année pour les 10 ans du festival qui reste fidèle à son concept : replonger le public dans l'univers des jeux vidéo à travers plusieurs animations ! Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre amis, venez vous affronter et vous amuser sur les différentes consoles de la Gaming Zone.

Retrouvez les nombreuses zones et animations qui font le succès de ce festival immanquable depuis 10 ans !

Gaming Zone en libre accès composée de consoles d'ancienne et nouvelle génération

Zone PC

Tournois Esport

Bornes d'arcades

Espace jeux indépendants

Réalité virtuelle

Cosplay

Village exposants

Conférences

Découvrez nos invité-es d'exception

Dina - Première championne olympique de Just Dance

Vice-Championne du Monde du jeu vidéo "Just Dance" 2016 et 3 fois Championne de France et récente Championne olympique de Just Dance lors des Olympic Esports Series à Singapour en 2023, Dina enflammera la scène du festival Start to Play !

Gastronogeek - Chef cuisinier et expert en culture geek

Auteur culinaire, chef, vidéaste et expert en pop culture, Gastronogeek, Thibaud Villanova de son vrai nom, sera présent à Start To Play. Retrouvez le talentueux chef cuisinier en dédicace et sur scène pour vous affronter sur le célèbre jeu de cuisine Overcooked !

FFVIMan - Modifications et dézonage gratuit de Super Nintendo

Fidèle au poste depuis la 2ème édition du festival, vous proposera de switcher et dézoner votre Super Nintendo. N'hésitez pas à ramener vos Super Nes pour des modifications qui changeront votre manière de jouer !

Vous vous sentez l'âme d'un compétiteur ?

Start To Play, c'est aussi de nombreux tournois ouverts au public (Dans la limite des places disponibles) et organisés tout au long du festival.

TowerFall sur Nintendo Switch

Samedi 14 septembre - Inscriptions sur place à partir de 11h

Début du tournoi à 13h30

Samedi 14 septembre - Inscriptions sur place à partir de 11h

Début du tournoi à 13h30

Dimanche 15 septembre - Inscriptions sur place à partir de 11h

Début du tournoi à 13h30

Dimanche 15 septembre - Inscriptions sur place à partir de 11h

Début du tournoi à 13h30

Sortez vos plus beaux costumes

Le cosplay sera à nouveau au rendez-vous cette année avec notre partenaire Iconic. Retrouvez la zone "Start To Cos'play" avec au programme : showcase, défilé, animations, ateliers.

Informations pratiques

Samedi 14 septembre de 10h00 à 19h00

Dimanche 15 septembre de 10h00 à 19h00

Tarifs

5€/jour - 8€/Pass week-end 2 jours

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 8 ans.

Les enfants de moins de 14 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'une personne majeure.

Accès

Parking gratuit devant le Point d'Eau

Tram Ligne B > Arrêt : Ostwald Hôtel de Ville (20min depuis Homme de Fer)

Bus Ligne 13 > Arrêt : Ostwald Hôtel de Ville

À vélo : Piste cyclable (20 min depuis Homme de fer)

Petite restauration sur place - Bar

Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur www.start-to-play.eu