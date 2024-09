Compétition de salon, e-sport et sport virtuel Conférence le 19 septembre 2024 de 18h à 20h à la BnF, site François-Mitterrand - Petit auditorium

En écho aux JO de Paris 2024, cette table ronde aborde le sport et les jeux vidéo, deux processus culturels qui semblent être en convergence.

Alors que certains jeux empruntent aux catégories sportives, certains sports empruntent aux jeux vidéo dans leur mise en scène même. Est-ce du sport ou du jeu vidéo ? Entre l'impact de l'idéologie olympique sur les tournois d'e-sport et l'essor des home trainers connectés, cette table ronde interroge l'histoire du sport virtuel sous toutes ses formes.

Table ronde animée par Benjamin Efrati, artiste, doctorant en philosophie des sciences à l'EHESS et chercheur associé au département Son, vidéo, multimédia, et Raphaël Verchère, docteur en philosophie et enseignant, avec Emeline Guedes, docteure en droit privé sur la structuration juridique de l'e-sport, et Sophie Kraeber, doctorante au laboratoire FoReLLIS de l'université de Poitiers.

Raphaël Verchère, spécialiste des questions de sport, est notamment l'auteur de Philosophie du triathlon (2020).

Cette conférence est précédée de 14h à 17h30 par une présentation de e-sport : Dans la réalité de la VR : s'exercer au tir à l'arc.

Entrée gratuite - Réservation conseillée

