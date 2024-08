Délégations internationales XR et jeux vidéo fin septembre à Vancouver

A l'attention des producteurs, créateurs, studios et autres délégués internationaux dans le domaine des jeux vidéo et de la XR.

L'équipe curatoriale de Signals est ravie de vous inviter à deux jours de programmation exclusive pour les producteurs, créateurs et studios XR et Gaming à l'occasion de la Signals Creative Tech Expo, présentée par le Vancouver International Film Festival et DigiBC. Du 26 au 29 septembre, plongez dans une expérience exclusive comprenant des conférences, des opportunités de réseautage et des informations sur l'industrie, tout en explorant la scène technologique et dynamique de Vancouver. Parmi les temps forts, citons le gala d'ouverture du VIFF, les opportunités B2B avec XP Indie Games Biz et Beta Lounge @ Signals, les opportunités d'intervention lors des sessions sur les marchés internationaux et un atelier spécial sur les coproductions internationales. Réservez votre place dès maintenant pour profiter d'une occasion unique de rencontrer les leaders de l'industrie et de découvrir le meilleur de la scène XR de Vancouver.

Agenda

Réservez votre place dès maintenant pour profiter d'une occasion unique de rencontrer les leaders de l'industrie et de présenter votre travail dans le domaine de la XR.

26 septembre - Jour d'arrivée

15h00 : Enregistrement à l'hôtel

18h00 : Cocktail de bienvenue au Gerard Lounge de l'hôtel Sutton Place

19h00 : Accompagnement au gala d'ouverture du VIFF au Vancouver Club

27 septembre - Célébrer l'industrie et établir de nouvelles connexions

09h00 : XP Indie Biz Connect Keynotes et Industry Insights chez Microsoft Canada

13h00 : Déjeuner sur place

14h00 : Sessions B2B de l'après-midi de XP Indie Biz Connect

16h30 : Avant-première exclusive de Signals et Happy Hour de réseautage

19h00 : Réception d'ouverture de Signals

28 septembre - Experience Vancouver et marchés internationaux

09h00 : Experience Vancouver VIP Tour (visite guidée de Vancouver)

12h30 : Déjeuner organisé mettant en vedette la cuisine et les saveurs locales

15h30 : Beta Lounge @ Signals : Session de partage et panel sur les marchés internationaux

16h30 : Opportunités des marchés internationaux : Atelier sur les coproductions

18h00 : VIFF x Signals Industry Mixer au Vancouver Yacht Club

20h00 : Performance optionnelle : Elisapie @ The Chan Centre

29 septembre - Jour de départ

Transport indépendant et départs de Vancouver

Inclus

2500 $ CAD / délégué

Expériences touristiques exclusives

Gala du Festival international du film de Vancouver au Vancouver Club

Réception d'ouverture de Signals Creative Tech Expo

Mixer de l'industrie du VIFF et de Signals au Vancouver Yacht Club

Hospitalité à tous les événements de marque

Conférences et occasions de réseautage organisées par XP Gaming et Microsoft

Possibilités d'intervention lors des sessions de découverte des marchés internationaux

Ateliers de coproduction internationale organisés par le Fonds des médias du Canada

Possibilités de rencontrer des dirigeants de l'industrie et des créateurs à Vancouver

Accès à l'ensemble de la programmation du Festival international du film de Vancouver et au VIFF Industry Pass.

En plus de ces opportunités, les délégations internationales auront la possibilité de nommer une oeuvre XR qui sera présentée à l'exposition internationale Signals. Après avoir obtenu votre place, les conservateurs de Signals vous contacteront pour discuter du processus de nomination et de sélection.

Il s'agit d'une invitation exclusive pour les délégations internationales. Inscriptions ici.

Pour plus d'informations contacter Vincent Zonca : vincent.zoncadiplomatie.gouv.fr