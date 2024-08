Le Zevent revient début septembre au Zénith de Montpellier

Le Zevent, l'événement caritatif francophone réunissant de nombreux streamers et créateurs de contenu, revient en septembre 2024. ZeratoR a annoncé cette nouvelle édition en direct sur sa chaîne Twitch ce dimanche 4 août.

Le Zevent 2024 se tiendra du 6 au 8 septembre, réunissant près de 40 streamers pour plus de 50 heures de live consécutives. Parmi les participants confirmés, on retrouve Kamet0, Baghera Jones, Antoine Daniel, LittleBigWhale, Etoiles, AngleDroit, le Joueur Du Grenier, Domingo, et bien d'autres encore.

Au programme, de nombreuses animations et événements exceptionnels organisés par les streamers. Lors de la dernière édition, Alain Chabat co-animait un quiz avec Etoiles, tandis que Ponce et Rivenzi ont orchestré un véritable match de catch avec les plus grands professionnels français. Que nous réservent-ils cette année ?

Nouveauté de cette édition 2024, l'événement est également ouvert aux streamers à distance. Tout streamer peut demander à rejoindre la collecte sur le site du Zevent pour créer sa propre cagnotte liée à l'événement. 100 streamers seront ainsi sélectionnés, pour un Zevent fédérant toujours plus de communautés et permettant à un plus grand nombre de participer.

Cette année, le Zevent vise à lever des fonds pour aider les laissés-pour-compte et favoriser la solidarité. Comme en 2022, cinq associations bénéficieront de cette collecte : Tirelire d'Avenir, Cop1, Solidarité Paysans, le Bureau du Coeur, et le Secours Populaire Français.

Le Zevent 2024 est particulièrement attendu par la communauté Twitch après une pause exceptionnelle en 2023.

Comme le veut la tradition, un concert marquera le lancement du Zevent. Il aura lieu au Zénith Sud de Montpellier le jeudi 5 septembre. Les artistes seront annoncés dans quelques jours, à l'ouverture de la billetterie.

Liens utiles :

Site officiel de l'événement : www.zevent.fr

Compte X de l'événement : www.x.com/zeventfr

Billetterie du concert : www.htdplace.fr

Zevent en chiffres

Zevent est un événement caritatif organisé à l'initiative de Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary. Depuis 2016, il réunit chaque année de nombreux streamers et créateurs de contenu francophones afin de récolter des fonds pour diverses causes et associations.

170k€ pour Save the Children en 2016

500k€ pour la Croix Rouge en 2017

1M pour Médecins sans Frontières en 2018

3,5M pour l'Institut Pasteur en 2019

5,7M pour Amnesty International en 2020

10M pour Action contre la faim en 2021

10,1M pour plusieurs associations pour l'environnement en 2022

Depuis 2019, le Z Event détient le record mondial de l'événement caritatif ayant levé le plus d'argent sur Twitch.