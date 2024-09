Horizon(s), le rendez-vous des professionnels du jeu vidéo dévoile sa programmation Rendez-vous à Bordeaux les 25 et 26 septembre prochains pour découvrir cette nouvelle édition du forum Horizon(s)

À quelques semaines du lancement, Horizon(s) dévoile sa programmation, offrant un rendez-vous en ce mois de septembre pour permettre aux professionnels du jeu vidéo de préparer l'année à venir et d'approfondir les réflexions sur des sujets clés.

Pour l'édition 2024 du forum, il annonce 4 tables rondes, 15 focus, 3 masterclass et 2 workshops pour échanger entre acteurs du secteur, sans oublier les nombreuses opportunités de networking. Les différents temps de parole seront organisés autour de quatre thématiques clés : les ressources humaines, le légal, la prospection et la finance.

Une programmation riche pour se connecter

Le forum rassemblera près de 35 speakers parmi les personnalités les plus influentes du secteur du jeu vidéo en France et pas seulement ! Nous retrouverons notamment les noms de Julien Mayeux (Ubisoft Bordeaux), Anne Devouassoux (Spiders/ SNJV), Megan Garrett (Square Enix), Stéphane Rappeneau (Weird Loop), Nora Sabeg (Shiro Games), Aymeric Castaing (Umanimation), Frédérique de Fondaumière (Ankama), Aurélie Clair (Asobo Studio), Fabien Delpiano (Pastagames), Fernando Rizo (Caboodle Games), Ga-Yi Ng (Hooded Horse), Geoffrey Marmonier (Jyros), Guillaume Le Bris (La Fresque du Numérique), Judith Tripard (Oh Bibi), Mehdi Leffad (Bobbypills Studio), Pierre Forest (Metaboli Gamesplanet), Sophie Vo (Rise and Play)...

Parmi les échanges inscrits au programme, vous retrouverez notamment les sujets suivants :

Gérer les finances d'un studio en temps de crise - Stéphane Rappeneau

Conseils et stratégies pour relever son entreprise - Jean Baret

Gérer un studio de plus de 100 personnes en 2024 - Anne Devouassoux, Julien Mayeux

Améliorez les revenus liés à votre fond de catalogue - Ga-Yi NG, Fernando Rizo, Megan Garrett

Les engagements environnementaux pour la distribution du jeu vidéo en 2024 - Pierre Forest, Judith Tripard

Débats autour de l'IA générative et sa propriété intellectuelle - Andrea Dufaure

Quelles sont les erreurs financières à éviter pour un nouveau studio - Sophie Vo

Discussions autour de la popularité grandissante des jeux indépendants - Fabien Delpiano

Et plus encore.

Une programmation repensée et diversifiée pour cette troisième édition

Cette année, l'optimisation des espaces et des plannings favorisera les rencontres et rendez-vous professionnels. Le grand Salon de l'Opéra, repensé en une zone de networking conviviale, proposera une sélection de snacking et boissons. Chaque détail a été soigneusement pensé pour faire d'Horizon(s) un rendez-vous incontournable pour les professionnels et entreprises de l'industrie du jeu vidéo.

Avec le soutien du SNJV, Horizon(s) introduit également des formats plus intimistes, tels que la deuxième édition des Pégases Business Club et un Club RH. Deux ateliers sur le numérique responsable dans le jeu vidéo enrichiront le programme, prolongeant les débats des conférences et faisant d'Horizon(s) l'occasion idéale pour faire avancer l'industrie, quels que soient les enjeux.

Quoi de mieux que de nouveaux formats pour les professionnels, accompagnés d'une offre étudiante enrichie, afin de façonner le jeu vidéo de demain ? Cette année, une demi-journée complète dédiée aux étudiants, avec trois masterclass animées par des studios bordelais (Asobo, Ubisoft Bordeaux, Shiro Games), et des focus sur des sujets essentiels comme l'IA générative, la propriété intellectuelle, et l'évaluation des soft skills à l'embauche permettront de préparer et d'informer les professionnels de demain.

Pour plus d'informations et acheter des billets : https://www.horizonsvideogames.com