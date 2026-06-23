Deux Américains sur trois jouent aux jeux vidéo chaque semaine, selon l'ESA

L'Entertainment Software Association (ESA) a publié l'édition 2026 de son étude annuelle consacrée aux pratiques vidéoludiques aux Etats-Unis (Essential Facts About the U.S. Video Game Industry). Le rapport estime que 212,3 millions d'Américains jouent aux jeux vidéo au moins une heure par semaine, soit environ 67 % de la population âgée de 5 à 90 ans. Ce chiffre progresse de 7,2 millions de joueurs par rapport à l'année précédente.

L'étude souligne également le vieillissement progressif de la population des joueurs. L'âge moyen atteint désormais 37 ans, contre 36 ans l'année précédente. Si la pratique reste particulièrement élevée chez les plus jeunes générations, elle concerne désormais la majorité des adultes : 71 % des Millennials, 56 % de la génération X et 50 % des baby-boomers déclarent jouer régulièrement. Même parmi les personnes âgées de 81 à 90 ans, près d'un tiers des répondants indiquent jouer au moins une heure par semaine.

La répartition entre les sexes demeure relativement équilibrée. L'ESA indique que 53 % des hommes et 46 % des femmes jouent régulièrement aux jeux vidéo. Chez les baby-boomers, la pratique est même légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

L'étude met également en avant la dimension familiale de la pratique vidéoludique. Parmi les parents interrogés, 75 % déclarent jouer eux-mêmes aux jeux vidéo. Parmi eux, 81 % ont déjà joué avec leurs enfants et plus de la moitié indiquent partager cette activité au moins une fois par semaine. Les principales motivations évoquées sont le plaisir partagé, les interactions familiales et les occasions de socialisation.

Au-delà des données démographiques, le rapport témoigne de la place désormais occupée par le jeu vidéo dans les pratiques culturelles américaines. L'ESA considère que le jeu vidéo s'impose comme une activité intergénérationnelle et un média de divertissement largement intégré au quotidien des ménages américains.

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