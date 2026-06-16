Sensor Tower publie son guide 2026 consacré aux stratégies Live Ops dans le jeu mobile

Sensor Tower a publié une nouvelle édition de son rapport annuel consacré aux opérations événementielles (Live Ops) dans le jeu mobile. Intitulée The 2026 Live Ops Competitive Intelligence Playbook, l'étude propose une méthodologie destinée aux studios souhaitant analyser les stratégies de leurs concurrents afin d'optimiser l'engagement et la monétisation de leurs jeux.

Selon Sensor Tower, la réussite des jeux mobiles repose désormais en grande partie sur la qualité de l'exécution des Live Ops, c'est-à-dire l'ensemble des événements, offres commerciales et mécaniques temporaires déployés après le lancement d'un jeu afin de fidéliser les joueurs et stimuler les revenus. Le rapport souligne que l'observation des pratiques concurrentes constitue une source d'information particulièrement précieuse, souvent moins coûteuse que la réalisation d'expérimentations internes.

L'étude recommande une démarche structurée en cinq étapes : définir précisément la question à laquelle répondre, identifier les concurrents pertinents, analyser leurs calendriers événementiels, étudier en détail les mécaniques les plus performantes, puis prioriser les actions à mettre en oeuvre.

À travers plusieurs études de cas portant sur les jeux de puzzle, les jeux de stratégie 4X et les jeux de casino, Sensor Tower met en évidence un certain nombre de tendances. Certaines mécaniques sont désormais considérées comme des standards du marché : les tournois dans les jeux de puzzle, les systèmes de récompenses progressives et les roues de type "gacha" dans les jeux de stratégie, ou encore les offres promotionnelles récurrentes dans les jeux de casino. Les studios qui ne proposent pas ces fonctionnalités risquent de se trouver en décalage avec les attentes des joueurs.

Le rapport insiste également sur l'importance de la cohérence globale des calendriers événementiels. Les jeux les plus performants ne se distinguent pas uniquement par la qualité de leurs événements pris individuellement, mais par leur capacité à articuler des objectifs de court, moyen et long termes. Les événements sont conçus pour se compléter et orienter progressivement le comportement des joueurs vers des objectifs d'engagement ou de monétisation.

Enfin, Sensor Tower souligne que les pics de revenus observés dans les principaux titres mobiles peuvent généralement être corrélés au lancement ou à la conclusion d'événements spécifiques. Dans un environnement particulièrement évolutif, la veille concurrentielle ne peut donc être envisagée comme un exercice ponctuel, mais comme un processus continu permettant d'identifier rapidement les nouvelles tendances du marché.

Au-delà des exemples détaillés présentés dans le document, cette étude illustre la professionnalisation croissante des stratégies Live Ops au sein de l'industrie du jeu mobile, où l'analyse des données concurrentielles devient un levier essentiel pour soutenir la rétention des joueurs et la performance économique des titres.