Ascension et déclin de la promesse du métavers, par Nick Heer

Dans un long essai intitulé The Metaverse Fever Dream, publié sur son site Pixel Envy, le journaliste canadien Nick Heer retrace l'histoire récente du métavers et s'interroge sur les raisons ayant conduit une vision aussi floue à devenir, pendant plusieurs années, l'un des principaux récits de l'industrie technologique.

L'auteur rappelle que le concept de métavers, popularisé par le roman Snow Crash de Neal Stephenson en 1992, a progressivement été repris par différents acteurs du numérique, bien au-delà de sa dimension initialement critique. Des univers persistants comme Second Life aux premiers casques de réalité virtuelle d'Oculus, plusieurs briques technologiques ont contribué à alimenter cette vision d'un internet immersif.

Selon Nick Heer, l'engouement contemporain pour le métavers s'est véritablement cristallisé à partir de 2020, notamment après la publication d'un essai de l'analyste Matthew Ball présentant le métavers comme la prochaine grande plateforme informatique, susceptible de générer des milliers de milliards de dollars de valeur. Dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, marqué par la généralisation du télétravail et des interactions à distance, cette perspective a trouvé un écho favorable auprès des investisseurs, des médias et des grandes entreprises technologiques.

L'essai souligne toutefois qu'aucune définition consensuelle du métavers n'a jamais réellement émergé. Entre les visions portées par Meta, Microsoft, Roblox ou encore différents consultants spécialisés, le terme a servi à désigner des réalités très diverses : mondes virtuels, réalité virtuelle, jumeaux numériques, économie numérique ou encore évolution globale d'internet.

Nick Heer s'attarde en particulier sur la stratégie de Meta, qui avait fait du métavers un axe majeur de développement après le changement de nom de Facebook en 2021. Malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, les usages promis ne se sont pas matérialisés à grande échelle. Alors que l'entreprise a récemment réorienté ses priorités, notamment vers l'intelligence artificielle, l'auteur estime que la période du métavers apparaît aujourd'hui comme un épisode emblématique des dynamiques de surenchère et de spéculation qui traversent régulièrement l'industrie technologique.

À travers cette rétrospective, The Metaverse Fever Dream propose moins une critique des technologies immersives qu'une analyse des mécanismes ayant permis à une idée aux contours incertains de s'imposer comme une évidence stratégique pendant plusieurs années.

L'essai complet de Nick Heer est disponible sur le site Pixel Envy (en anglais).