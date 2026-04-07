Forces et fragilités de l'écosystème du jeu vidéo en région Ile-de-France

La CCI Paris Île-de-France (CROCIS) a publié une étude consacrée à l'industrie du jeu vidéo en Ile-de-France, confirmant le rôle central de la région dans l'écosystème français tout en soulignant les défis structurels auxquels le secteur est confronté.

Un pôle majeur du jeu vidéo en France

Selon l'étude, l'Île-de-France constitue le premier pôle français du jeu vidéo, concentrant plus de 300 entreprises, soit 42 % des acteurs nationaux, et plus de 4 000 emplois directs.

Au-delà de ces chiffres, l'analyse met en avant un écosystème particulièrement complet, réunissant studios de développement, éditeurs, prestataires techniques, écoles spécialisées et structures d'accompagnement. Cette concentration favorise les synergies entre acteurs et renforce l'attractivité de la région.

Paris joue un rôle structurant dans cet ensemble, avec plusieurs zones identifiées, notamment autour de Saint-Lazare pour le mobile et du nord-est parisien pour les productions PC et console.

Un écosystème en croissance, porté par la baisse des barrières à l'entrée

L'étude souligne une croissance importante du nombre d'entreprises et d'emplois sur la dernière décennie. Entre 2014 et 2024, le nombre d'établissements a progressé de 123 % et les effectifs de 134 %.

Cette dynamique s'explique notamment par la réduction des barrières techniques et financières, liée à l'évolution des outils de développement permettant à de plus petites structures d'entrer sur le marché.

Un marché en mutation et sous tension

L'étude met toutefois en évidence une phase de turbulences après la période de croissance liée à la crise sanitaire. L'afflux d'investissements entre 2020 et 2022 a été suivi d'un ralentissement, marqué par une baisse des financements et une surabondance de l'offre.

Le secteur fait aujourd'hui face à plusieurs défis :

une hausse des coûts de production, notamment pour les jeux à forte ambition,

une difficulté accrue à accéder aux financements,

et une concurrence renforcée, à la fois entre nouveaux projets et face à des jeux déjà installés sur le long terme.

Ces évolutions ont conduit à des restructurations, des réductions d'effectifs et, dans certains cas, à des fermetures de studios.

Des modèles économiques en évolution

L'étude rappelle également la transformation des modèles économiques du secteur, avec la montée en puissance du "game as a service", qui repose sur une exploitation des jeux sur le long terme et un engagement continu des joueurs.

Dans ce contexte, les studios doivent désormais composer avec une concurrence accrue, non seulement entre nouvelles sorties, mais aussi avec des jeux plus anciens, régulièrement mis à jour et toujours actifs.

Un secteur soutenu mais en quête de stabilité

Face à ces enjeux, l'étude souligne l'importance du soutien public, qu'il s'agisse de dispositifs fiscaux (crédit d'impôt jeu vidéo) ou d'aides régionales à la production.

Ces dispositifs sont jugés essentiels pour maintenir l'attractivité du territoire, dans un contexte de concurrence internationale forte, notamment avec des régions comme le Québec.

L'intelligence artificielle apparaît par ailleurs comme un levier potentiel d'innovation, mais son adoption reste encore prudente en raison d'incertitudes juridiques, notamment sur les questions de propriété intellectuelle.

Consulter l'étude complète publiée par la CCI Paris Île-de-France (PDF - 7 pages)