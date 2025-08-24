gamescom 2025 : 357 000 visiteurs venus de 128 pays, 34 000 visiteurs professionnels...

La gamescom 2025 en bref :

357 000 visiteurs venus de 128 pays

Plus de 34 000 visiteurs professionnels, avec la plus forte croissance provenant des Etats-Unis, de Chine, du Canada et du Japon

Plus de 630 millions de vues sur l'ensemble du programme du salon (samedi soir) - soit une augmentation de 105 % par rapport à l'année précédente

72 millions de vues pour la gamescom Opening Night Live (samedi soir) - soit une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente

5,7 millions de pages vues pour gamescom epix (samedi soir)

1 568 exposants venus de 72 pays, avec une part étrangère de 70 %

40 pavillons nationaux représentant 35 pays

Environ 233 000 mètres carrés de surface d'exposition brute

Environ 80 000 personnes au festival urbain gamescom

La gamescom 2025 a établi de nouveaux records en termes d'exposants, d'internationalité et de surface d'exposition. 357 000 visiteurs venus de 128 pays se sont réunis lors du plus grand festival de jeux vidéo au monde pour célébrer leur passion pour le jeu. Avec son arène déplacée, un hall supplémentaire pour l'espace divertissement, un espace indie plus grand et des espaces extérieurs agrandis, la gamescom 2025 a offert une expérience unique aux visiteurs.

Participation internationale à un niveau record

Au total, 1 568 exposants venus de 72 pays ont participé à la gamescom 2025, avec une part étrangère de 70 %. Il y avait également 40 pavillons nationaux représentant 35 pays, dont pour la première fois le pavillon du pays partenaire officiel, la Thaïlande, ainsi que Dubaï et le Kirghizistan. Le nombre de visiteurs professionnels a dépassé les 34 000, la plus forte croissance provenant des Etats-Unis, de la Chine, du Canada et du Japon.

La portée numérique atteint un niveau record

La portée numérique de la gamescom 2025 a atteint de nouveaux sommets : rien que samedi soir, plus de 630 millions de téléspectateurs dans le monde entier ont suivi les contenus de la gamescom, soit une augmentation de 105 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, 72 millions ont regardé la gamescom Opening Night Live (+80 %). L'aventure communautaire gamescom epix a enregistré 5,7 millions de pages vues, ce qui représente également une augmentation significative.

Felix Falk, directeur général de game - l'association allemande de l'industrie du jeu vidéo :

La gamescom 2025 établit de nouvelles normes. Plus grand, plus diversifié et plus international que jamais, le plus important festival de la culture du jeu vidéo souligne la force positive que représentent les jeux, l'industrie et la communauté mondiale."

Gerald Böse, président et directeur général de Koelnmesse :

La gamescom 2025 a une fois de plus établi une nouvelle norme pour les événements internationaux de grande envergure. La gamescom combine affaires et divertissement comme aucun autre événement au monde, comme le montrent les 1 568 exposants répartis sur 233 000 m² d'espace d'exposition brut. Avec des chiffres records dans presque toutes les catégories, une grande variété d'expériences et une participation mondiale, la gamescom est l'événement le plus important pour la communauté mondiale des jeux vidéo."

La participation à la conférence des développeurs devcom (qui sera rebaptisée gamescom dev) a augmenté de 6 % pour atteindre 5 400 personnes, et le congrès gamescom a connu une croissance de 10 %, dépassant pour la première fois les 1 000 participants.

Environ 80 000 personnes ont afflué samedi et dimanche au festival urbain gamescom dans le centre-ville de Cologne.