Les métiers du jeu vidéo en 2025 : FX Artist

Etudes : Bac+3 à Bac+5 en animation, infographie 3D, effets spéciaux, ou écoles spécialisées en VFX.

Salaire : 30-40 k€ brut/an junior, jusqu'à 70 k€ senior.

Employabilité : Forte demande dans l'industrie du cinéma, des jeux vidéo et de la publicité.

Code ROME : L1510 (Animateur/ Animatrice 3D - Films d'animation)

En quoi cela consiste ?

Un FX Artist (artiste des effets spéciaux) crée des effets visuels réalistes ou stylisés pour des films, jeux vidéo, publicités et autres médias. Aujourd'hui, le FX Artist (ou VFX Artist) utilise des logiciels de simulation et de composition pour ajouter des éléments comme des explosions, des particules, de la fumée et de l'eau, afin d'améliorer l'impact visuel et narratif des productions. Les effets spéciaux sont omniprésents dans les productions, mais, attention, la plupart d'entre eux n'ont rien de spectaculaire, ils sont même indétectables. Si le VFX Artist intervient en post-production, son avis est sollicité tout au long de la production. Et on lui demandera souvent de réaliser des prouesses de technicité et de créativité pour pallier un problème inattendu. Les premiers effets spéciaux sont généralement attribués à Georges Méliès (1861-1938).

Quelles sont les responsabilités principales ?

Concevoir et réaliser des effets spéciaux numériques.

Collaborer avec les réalisateurs, producteurs et autres départements artistiques.

Utiliser des logiciels de simulation et d'animation (comme Houdini, Maya, After Effects).

Intégrer les effets spéciaux dans les séquences finales.

Travailler sur des simulations de particules, de fluides et de destructions.

Optimiser les effets pour les différentes plateformes de diffusion.

Participer aux réunions de création et de production.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 30 000 € à 40 000 €

Senior : jusqu'à 70 000 €

Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en animation, infographie 3D, effets spéciaux, ou écoles spécialisées en VFX.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Créativité et imagination

Compétences techniques en logiciels de VFX

Sens du détail

Capacité à travailler en équipe

Inventivité

Aptitude à résoudre des problèmes techniques complexes

Est-ce un métier recherché ?

Oui, le métier de FX Artist est très recherché. Avec l'expansion continue des industries du cinéma, des jeux vidéo et de la publicité, la demande pour des effets spéciaux de haute qualité ne cesse de croître.

Place dans le line-up de production

Production

Le FX Artist intervient principalement lors des phases de post-production pour les films et les publicités, et pendant le développement des jeux vidéo. Il travaille en étroite collaboration avec les réalisateurs, les directeurs artistiques et les équipes de production pour créer et intégrer des effets spéciaux qui enrichissent l'expérience visuelle et narrative.

Les métiers du numérique - Guide 2025 - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2025 - Les métiers du numérique - 115 écoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 8,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

