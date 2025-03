Hauts-de-Seine Digital Games 2025 : le festival du jeu vidéo et du numérique Les 4 et 5 avril 2025 à La Seine Musicale - Boulogne-Billancourt

Après une 3ème édition 2024 qui avait accueilli plus de 17 000 visiteurs, le Département des Hauts-de-Seine organise la quatrième édition du Festival Hauts-de-Seine Digital Games, qui se tiendra les 4 et 5 avril 2025 à La Seine Musicale. Ce rendez-vous majeur s'impose comme un acteur clé des industries numériques, du jeu vidéo et des arts graphiques, rassemblant passionnés, étudiants, professionnels et familles autour d'une programmation immersive et pédagogique.

Dans le cadre de l'Année Européenne de l'Education à la Citoyenneté Numérique, l'événement met un accent particulier sur la sensibilisation aux enjeux du numérique et propose au monde de l'éducation, aux jeunes et aux familles des outils concrets pour développer une culture numérique responsable.

Avec plus de 100 exposants, dont 32 écoles supérieures, 22 entreprises et 13 studios indépendants, le Festival propose plus de 150 ateliers interactifs, des conférences et des rencontres axées sur les nouvelles technologies, les métiers du numérique et les défis sociétaux liés au digital.

Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine :

Avec ce festival, nous plaçons l'innovation numérique au coeur de notre territoire et donnons aux jeunes Alto-Séquanais les moyens de comprendre et façonner le monde de demain. L'éducation au numérique est essentielle pour leur permettre de s'épanouir et d'agir en citoyens responsables dans un environnement en constante évolution."

Un festival au service du numérique et de l'innovation

Le Festival Hauts-de-Seine Digital Games 2025 s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer l'impact du numérique sur le territoire en poursuivant plusieurs objectifs clés :

Mettre en avant l'innovation et l'excellence numérique : révéler les tendances émergentes du jeu vidéo, des arts numériques et des technologies immersives.

: révéler les tendances émergentes du jeu vidéo, des arts numériques et des technologies immersives. Inspirer et former les jeunes générations : proposer une découverte des métiers et des formations du numérique à travers des ateliers pratiques, des démonstrations et des échanges avec des professionnels.

: proposer une découverte des métiers et des formations du numérique à travers des ateliers pratiques, des démonstrations et des échanges avec des professionnels. Favoriser une citoyenneté numérique responsable : informer sur les droits, responsabilités et défis de la vie en ligne en collaboration avec la CNIL, l'ARCOM, le Défenseur des Droits, le Campus Cyber, e-Enfance 3018, Pédagojeux, etc.

: informer sur les droits, responsabilités et défis de la vie en ligne en collaboration avec la CNIL, l'ARCOM, le Défenseur des Droits, le Campus Cyber, e-Enfance 3018, Pédagojeux, etc. Encourager la synergie entre acteurs du numérique : faciliter les échanges entre institutions, entreprises, écoles et créateurs pour dynamiser l'écosystème local.

: faciliter les échanges entre institutions, entreprises, écoles et créateurs pour dynamiser l'écosystème local. Valoriser les talents et la créativité : inviter des experts de renom pour stimuler la réflexion et dynamiser le secteur du numérique.

Des personnalités incontournables au rendez-vous

Cette édition accueillera des figures emblématiques du secteur :

Leaders et pionniers du numérique et du jeu vidéo

Créateurs et designers spécialisés en storytelling interactif et design graphique

Experts en technologies émergentes : intelligence artificielle, cybersécurité, robotique

Influenceurs et personnalités médiatiques du gaming et du numérique

Parmi eux, des invités reconnus tels que Norman "Genius" Chartier, Kayane, Conkerax, Julien Tellouck, Jean Zeid, Siphano, Charline Cherry's, mais également plusieurs joueurs professionnels qui partageront leur expérience et leur vision du numérique.

Une programmation riche et interactive

Plus de 150 ateliers immersifs : intelligence artificielle, cybersécurité, réalité virtuelle et augmentée, drones, robotique, codage, médias, etc.

Espace éducatif : mise en valeur des jeux vidéo à vocation pédagogique et sportive.

Conférences et tables rondes : discussions autour des enjeux numériques, de la cybersécurité, de la protection des données et de l'égalité femmes-hommes.

Concours et challenges : compétitions autour du jeu vidéo, de la robotique et de l'innovation technologique.

Job dating et networking : opportunités de stages, alternances et emplois dans le secteur du numérique.

Espace prévention et sensibilisation : cyberharcèlement, citoyenneté numérique et impact environnemental du numérique.

Le Département des Hauts-de-Seine innove cette année

La finale d'un challenge CTF "Capture The Flag" de cybersécurité éthique au festival Hauts-de-Seine Digital Games

Vendredi 4 avril, dès 10h, la grande finale du challenge de cybersécurité éthique, organisé spécialement pour l'événement par le Campus Cyber et son partenaire Root Me Pro, réunira les 10 meilleures équipes sélectionnées lors des phases qualificatives de ces derniers mois.

Il s'agit d'un affrontement stratégique où les participants devront mettre à l'épreuve leurs compétences techniques et numérique pour déjouer les différentes épreuves qui les attendent durant la journée.

De nombreux acteurs de la cybersécurité seront présents pour accompagner et sensibiliser les publics avec des ateliers spécifiques.

Un concours DJ au festival Hauts-de-Seine Digital Games

Samedi 5 avril, dès 17h, une battle réunira quatre DJs sélectionnés en partenariat avec FG DJ Radio, Tutomix et AlphaThêta.

Chacun d'entre eux devra faire preuve de créativité et de maîtrise technique pour enthousiasmer le public de La Seine Musicale, qui pourra voter pour son DJ favori et ainsi participer à l'élection du gagnant.

Les noms des quatre artistes en compétition seront dévoilés prochainement.

Pour cette édition à la Seine Musicale, le festival Hauts-de-Seine Digital Games met la lumière sur la culture DJ et la musique électronique à travers :

Performances live : des DJ sets réguliers qui animeront l'événement ;

Scène principale : des performances exclusives sur la Grande Seine ;

Ateliers DJ : sur les stands Tutomix et AlphaThêta, des professionnels initieront les visiteurs et proposeront de nombreux ateliers de mixage.

Inauguration le vendredi 4 avril, en présence de Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine

Matinée - Accueil et Concours

9h00 : Ouverture des portes du festival et accueil des établissements scolaires et structures jeunesse

9h30 : Discours de lancement des concours

Début des épreuves :

- Concours robotique Rob'Hauts-de-Seine (Grande Seine et Foyer).

- Concours de création de jeux vidéo : échanges avec les jurys (Grand Salon).

- Concours robotique Rob'Hauts-de-Seine (Grande Seine et Foyer). - Concours de création de jeux vidéo : échanges avec les jurys (Grand Salon). 10h00 : Ouverture de la cérémonie Ô Lab à l'auditorium.

- Intervention de Nathalie Léandri, Vice-Présidente du Département des Hauts-de-Seine en charge de l'éducation et du numérique éducatif

- Intervention de Nathalie Léandri, Vice-Présidente du Département des Hauts-de-Seine en charge de l'éducation et du numérique éducatif Fin des épreuves et délibérations :

- Entre 12h15 et 13h15, selon les concours

- Fin de la cérémonie Ô Lab à 12h30

Après-midi - Grand Public et Conférences

13h00 : Ouverture des portes au grand public

13h00 : Table ronde sur scène - La fabrique du citoyen numérique : Agir face à la haine en ligne, les fake news et le cyberharcèlement

14h15 : Intervention de Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine.

- Remise des prix et récompenses aux lauréats des différents concours

- Remise des prix et récompenses aux lauréats des différents concours 16h00 : Table ronde sur scène - Enjeux du numérique : Les métiers de demain

Informations et inscription gratuite

Pour plus de détails et réserver vos places, rendez-vous sur la billetterie officielle du festival.