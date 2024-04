Les Belgian Game Awards sont de retour et plus grands que jamais Préparez-vous à une remise de prix éblouissante, à une exposition de jeux vidéo de deux jours et à un événement Steam pour célébrer les meilleurs jeux vidéo que la Belgique a à offrir

Les Belgian Game Awards, organisés par FLEGA et BelgianGames avec le soutien de divers partenaires de l'écosystème du jeu vidéo belge, sont prêts à faire un retour glorieux cette année. Les candidatures pour les prix ouvrent à partir d'aujourd'hui et les développeurs belges sont impatients de présenter leurs meilleurs travaux.

Le point culminant de l'événement de cette année sera la cérémonie en direct des Belgian Game Awards 2024 prévu en soirée, le 18 octobre à Brussels Expo. Par ailleurs, lors de la Gameforce, les 19 et 20 octobre, les amateurs de jeux vidéo pourront découvrir et jouer aux jeux des nominés et des gagnants. Avec l'association des événements Gameforce, Made in Asia et Heroes Comic Con, nous sommes impatients de célébrer le plus grand événement de jeux vidéo que la Belgique ait jamais connu.

Par la suite, en plus de la cérémonie en direct et de l'exposition, un événement d'une semaine appelé le "Belgian Game Awards Steam Event", sera organisé pour célébrer les jeux nominés de cette année. L'événement présentera également les gagnants et les nominés des années précédentes, créant ainsi une vitrine complète des talents belges en matière de jeux vidéo. Les dates exactes de l'événement Steam seront annoncées prochainement.

Les Belgian Game Awards ont une histoire riche en récompenses pour des jeux et des studios exceptionnels. Parmi les jeux vidéos et studios marquants des éditions précédentes, citons Divinity Original Sin 2 (Larian Studios), Nanotale (Fishing Cactus), The Almost Gone (Happy Volcano), et Spookware (Beeswax).

Cette année, les catégories de prix sont les suivantes :

Belgian Game of the Year

XR Game of the Year

Best Applied Game

Les prix pour : Best Narrative, Best Audio, Best Visual Art, Best Game Design et Best Multiplayer

Most Anticipated Game (pour les jeux à venir)

Audience Award (voté par le public)

Best Student Game

Enfin, des prix seront également décernés à des studios :

Most Promising Start-Up Studio

Changemaker of the Year

Best Tech Provider

Plus d'informations

Offres d'emploi et de stage en Belgique