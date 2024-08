Gamescom Congress 2024 présente son programme

Gamescom Congress 2024 montre que les jeux vidéo offrent bien plus qu'un simple divertissement. Dans un programme très varié, plus de 100 intervenants du monde entier présenteront les opportunités sociales, économiques et technologiques que les jeux vidéo offrent pour notre avenir dans un programme de plus de 60 points. Cette année, le programme se concentrera sur les thèmes "Jeux et intelligence artificielle" et "Jeux et démocratie". Gamescom Congress se tiendra le 22 août 2024 à Cologne. Le congrès se tiendra dans le nouveau centre de conférence Confex, situé dans le parc des expositions de Koelnmesse. Les détails du programme et les billets pour Gamescom Congress sont disponibles ici.

A l'aide d'exemples pratiques et concrets, Gamescom Congress montre comment la culture, l'économie, la science et la société peuvent tirer profit du pouvoir d'innovation des jeux vidéo. C'est ce qui fait que Gamescom Congress est unique au monde et qu'il est demandé bien au-delà de l'industrie du jeu. Le congrès aura lieu pour la 16e fois en 2024 dans le cadre de la gamescom et s'adresse aux experts d'un large éventail de secteurs d'activité, notamment la culture, l'éducation, la politique, la science, le journalisme et le développement de jeux.

Pour la première fois, Gamescom Congress est également intégré à l'application officielle gamescom biz. Outre l'aperçu du programme, l'application offre des informations détaillées sur les différentes sessions ainsi que des possibilités de mise en réseau rapide et facile avec les conférenciers et les participants. L'application est disponible gratuitement pour iOS et Android.

Dans ce programme varié et passionnant de Gamescom Congress, les thèmes clés de cette année sont particulièrement remarquables : ''Jeux et intelligence artificielle'' aborde l'innovation technologique actuelle qui changera notre vie à tous. Lors du congrès, certains des plus grands experts mondiaux en la matière expliqueront le rôle que jouent les jeux vidéo dans ce domaine et la manière dont l'intelligence artificielle modifiera à son tour le développement des jeux. Le deuxième thème, ''Jeux et démocratie'', met l'accent sur le vaste potentiel des jeux vidéo pour communiquer efficacement sur des sujets socialement pertinents grâce à leurs atouts uniques. Avec ces deux thèmes centraux importants et très actuels, le congrès gamescom démontre une fois de plus de manière impressionnante son actualité et sa pertinence, ainsi que l'énorme potentiel des jeux vidéo dans tous les domaines de la vie",

déclare Felix Falk, directeur général de game - l'association de l'industrie allemande des jeux vidéo, coorganisatrice de gamescom.

Le congrès de cette année débutera par le discours d'ouverture "The Joys of AI" de Hillary Mason. La cofondatrice de la start-up américaine Hidden Door fera la lumière sur les opportunités et les risques des systèmes de machine learning et présentera des approches pragmatiques pour l'utilisation technique et commerciale de l'intelligence artificielle.

Les autres points forts du programme

L'exposé "The power of dystopias : How digital games shape our perception of democracy" (Le pouvoir des dystopies : comment les jeux numériques façonnent notre perception de la démocratie) du professeur Rudolf Thomas Inderst, professeur de Game Design à l'université internationale IU de Munich, examine la représentation de mondes dystopiques dans les jeux vidéo et leur impact sur notre compréhension de la démocratie.

Dans leur présentation "Joystick & Journalism : The perfect combination for public service broadcasting" (Joystick & Journalisme : La combinaison parfaite pour la radiodiffusion de service public), Daniel Stolz et Jasmin Käßer de la station de radiodiffusion allemande SWR démontreront la synergie unique entre les jeux et le journalisme et comment la radiodiffusion de service public non seulement enrichit son offre de programmes grâce à l'intégration de contenus de jeux, mais aussi attire de nouveaux groupes cibles - et peut ainsi remplir sa mission.

Dans leur présentation "Video games : A key enabler for democratic participation" (Les jeux vidéo : un outil essentiel pour la participation démocratique), Ahmet Murat Kiliç et Bediz Büke Iren Yildizca du Conseil de l'Europe et Alessandro Soriani de l'Université de Bologne explorent la question de savoir comment la culture des jeux vidéo peut être utilisée pour transformer les gens en citoyens numériques.

Louisa Keight, de l'initiative de protection de l'environnement "Playing for the Planet Alliance" des Nations unies et de l'industrie du jeu, discutera de la manière dont les jeux peuvent inspirer des mesures concrètes de protection de l'environnement dans le monde réel lors de la conférence "Turning Play into Environmental Action" (Transformer le jeu en action environnementale).

Shirin Kasraeian, du Centre d'éducation politique de l'Etat de Bavière, abordera le thème "Jeux et démocratie" en présentant le jeu "Deine Stimme" (Votre vote) pour les cours scolaires. Dans ce jeu, les joueurs prennent part à une campagne électorale fictive et à un processus électoral, et font l'expérience d'un "scénario post-électoral".

Traditionnellement, le Gamescom Congress est aussi un lieu de rencontre populaire pour les politiciens de haut niveau. Dans le cadre de divers programmes, ils mettent en lumière le potentiel des jeux d'un point de vue politique et abordent les défis actuels de la politique des jeux en Allemagne. Jusqu'à présent, les personnes suivantes ont confirmé leur participation :

Franziska Giffey (sénatrice pour les affaires économiques, l'énergie et les entreprises publiques et maire de Berlin)

Michael Kellner, secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'économie et de l'action climatique

Nathanael Liminski (ministre des affaires fédérales et européennes, des affaires internationales et des médias du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et chef de la chancellerie du Land)

Fabian Mehring (ministre bavarois des affaires numériques)

Renate Nikolay (directrice générale adjointe chargée des réseaux de communication, du contenu et de la technologie).

Le programme détaillé est disponible à l'adresse congress.gamescom.global/en/gamescom-congress et sera mis à jour en permanence.

Informations sur la participation