PNY dévoile sa nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 Series

PNY Technologies, fournisseur global de composant et de solutions de stockage, annonce l'extension de sa gamme de GPU PNY avec l'ajout de ses nouvelles cartes graphiques les GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, et RTX 5070.

Alimentées par l'architecture Nvidia Blackwell, les GPU GeForce RTX 50 Series délivrent des performances encore plus poussées et indispensables pour les gamers et les créateurs de contenus. Equipée d'une puissance IA de niveau supérieur, la série RTX 50 permet de vivre de nouvelles expériences et de profiter d'une fidélité graphique élevée. Cette nouvelle génération permet de multiplier les performances grâce à Nvidia DLSS 4, générer des images à une vitesse sans précédent et libérer sa créativité avec Nvidia Studio. Les cartes incluent un accès aux micro-services Nvidia NIM, des modèles d'IA de pointe qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des flux de travail d'IA avec des performances optimales sur des systèmes compatibles NIM.

Les nouveaux GPU GeForce RTX 50 Series sont conçus pour offrir une expérience d'IA exceptionnelle sur les PC. Les Coeurs Tensors spécialisés en IA offrent une réelle avancée en matière d'IA TOPS, permettant de transformer les jeux, les tâches créatives et la productivité quotidienne grâce à l'IA. Les joueurs exigent la meilleure qualité visuelle, et la technologie Nvidia DLSS 4 améliorée par l'IA, combinée au ray tracing complet, crée des environnements de jeu à couper le souffle.

Des vitesses et performances colossales

La gamme de GPU overclockés PNY GeForce RTX série 50 sera disponible en quatre configurations différentes : GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070, toutes alimentées par l'architecture Nvidia Blackwell, offrant un réalisme de jeu amélioré, un puissant ray tracing en temps réel et des fonctionnalités de pointe pour accélérer les performances de jeu. Ces GPU PNY, qui comprennent une mémoire embarquée de 32, 16 ou 12 Go de GDDR7, sont overclockés en usine pour des performances optimales. Il est désormais possible de profiter d'une puissance sans précédent pour dépasser les frontières en matière de performance et répondre aux différentes exigences graphiques sans effort et ce à toutes les résolutions.

Un design dynamique

La gamme de cartes graphiques de PNY comprend désormais les derniers GPU GeForce RTX 50 Series. Ces cartes graphiques sont disponibles avec un triple ventilateur, des kits de support VGA et un éclairage Epic-X RGB. La technologie de refroidissement unique de chaque carte offre un refroidissement haute performance, même pendant les sessions de jeu et de production de contenu exigeantes.

Avec trois ventilateurs fonctionnant en tandem, la chaleur est plus efficacement répartie et dissipée sur la surface du GPU. De plus, la plaque arrière en métal de PNY offre un soutien supplémentaire pour éviter l'affaissement, tandis que des fentes spécialement conçues améliorent le refroidissement passif.

À l'aide du logiciel VelocityX, les utilisateurs peuvent prendre le contrôle total de leur carte graphique PNY afin d'optimiser ses performances et son éclairage ARGB s'ils disposent d'un GPU compatible avec l'éclairage PNY ARGB.

Une expérience de jeu exceptionnelle

La gamme PNY GeForce RTX 50 offre une expérience de jeu et un réalisme exceptionnels, grâce à son importante puissance de traitement. Les gamers peuvent s'attendre à des performances et une stabilité améliorées dans les jeux AAA les plus avancés et détaillés graphiquement, profitant d'une combinaison fluide de mémoire ultra-rapide et de performances. La gamme diversifiée de cartes graphiques GeForce RTX 50 Series de PNY place la barre plus haut en matière de graphismes visuels, établissant une nouvelle norme pour une expérience de jeu de niveau supérieur.

L'essor de l'IA

Les GPU Nvidia GeForce RTX sont conçus pour l'ère de l'IA, équipés de Coeurs Tensors IA spécialisés qui offrent des performances avancées et des capacités innovantes pour l'IA dans les jeux, les applications créatives, la productivité, etc. Avec les RTX, les utilisateurs peuvent libérer tout le potentiel de l'IA sur les PC Windows d'aujourd'hui et de demain.

Une personnalisation overclockée et ARGB

Les GPU PNY GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 proposent un modèle par gamme avec un éclairage Epic-X RGB. Avec les options ARGB infinies, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience d'éclairage entièrement personnalisée. Grâce au logiciel de contrôle VelocityX de PNY, il n'a jamais été aussi simple d'exprimer sa créativité et personnaliser son éclairage. Le logiciel permet également de surveiller des statistiques clés telles que l'horloge centrale, l'horloge mémoire, la température centrale, la vitesse du ventilateur, l'éclairage RGB, etc.

Petites mais puissantes

Les PNY GeForce RTX 5070 ARGB OC Verto et RTX 5070 STD OC Verto sont conformes à la directive de dimensionnement de la carte GeForce SFF-Ready Enthusiast. Lorsqu'elles sont associées à un boîtier mITX ou mATX compatible, les pièces sont parfaitement adaptées à la construction d'un système haute performance pour s'adapter à un faible encombrement.

Détails techniques

PNY GeForce RTX 5090 32GB Overclocked Triple Fan DLSS 4

32GB GDDR7 (512-bit)

Triple ventilateurs

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort and (x1) HDMI

Epic-X RGB

Overclocked

PNY GeForce RTX 5080 16GB Overclocked Triple Fan DLSS 4

16GB GDDR7 (256-bit)

Triple ventilateurs

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort and (x1) HDMI

Overclocked

PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB Overclocked Triple Fan DLSS 4

16GB GDDR7 (256-bit)

Triple ventilateurs

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort and (x1) HDMI

Epic-X RGB

Overclocked

PNY GeForce RTX 5070 Overclocked Triple Fan DLSS 4

12GB GDDR7 (192-bit)

Triple ventilateurs

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort and (x1) HDMI

Overclocked

Pour plus d'informations sur PNY, rendez-vous sur : www.pny.eu