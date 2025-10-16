RIVRS, pionnier de la création de jeux UGC, se lance en Asie et investit 1M$ dans l'écosystème Roblox

Fondée en 2021, RIVRS incarne le savoir-faire français dans le jeu vidéo UGC (User Generated Content). Acteur de référence en Europe, la société conçoit, acquiert et édite des jeux innovants pour les principales plateformes sandbox mondiales. Alliant créativité, expertise éditoriale et publishing, et soutenant ses studios partenaires, RIVRS bâtit et anime des communautés de grande envergure.

Photo : Loïc Deffains - Aurélien Palasse - Romain Hubert

Aujourd'hui RIVRS franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale avec le lancement de ses opérations en Asie : la société annonce l'ouverture d'un studio de développement interne au Vietnam, à Da Nang ; la création d'un siège régional d'édition à Hong Kong ; ainsi qu'un investissement stratégique d'1 million de dollars pour développer l'écosystème Roblox dans la région.

3 annonces majeures !

Un investissement stratégique de 1M$ dans l'écosystème Roblox

RIVRS consacre 1 million de dollars pour soutenir les créateurs et les studios qui développent sur Roblox, la plateforme gaming la plus dynamique du monde avec 380 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Ce fonds "Créateurs" vise à :

Acquérir des jeux et accélérer leur croissance,

Financer des équipes en Asie du Sud-Est et les accompagner pour entrer dans ce segment,

Favoriser l'émergence de contenus innovants créés dans la région.

Avec cet investissement d'1 million de dollars, RIVRS confirme son ambition internationale en Asie. Nous faisons dialoguer le savoir-faire français avec l'expertise locale pour créer une communauté de développeurs ''UGC'' unique. Du Vietnam à l'Indonésie, nous donnons aux talents asiatiques les moyens de concevoir des expériences de jeu innovantes et ambitieuses."

précise Romain Hubert, co-fondateur de RIVRS.

Un nouveau studio de développement interne au Vietnam - Da Nang

Ce nouveau studio a pour vocation de devenir un pôle d'innovation. Il sera doté d'une pipeline de production pensée dès le départ pour tirer parti des technologies d'IA, combinant outils propriétaires et solutions existantes.

Composé de professionnels chevronnés de l'industrie, il travaillera à :

créer des contenus originaux avec l'ambition de hisser plusieurs productions dans le top 100 des jeux les plus joués sur les plateformes UGC mondiales,

s'appuyer sur l'expertise régionale en matière de data pour renforcer une approche data-driven dans la gestion et l'optimisation des jeux live,

développer des outils internes au service de la communauté de développeurs RIVRS, afin de les accompagner et d'accélérer la production de jeux innovants.

Ce modèle permet à chaque unité de production de croître selon ses propres méthodes et rythmes, tout en favorisant la collaboration et le partage d'expérience à l'échelle de RIVRS.

Je suis honoré de prendre la tête de RIVRS Asia. Notre ambition est de faire émerger de nouvelles expériences de jeu créées en Asie mais destinées à rayonner dans le monde entier. Le Vietnam, Hong Kong et l'Asie du Sud-Est sont des terres d'opportunités immenses. Nous voulons également nous appuyer sur l'ouverture de la plateforme Roblox et de sa communauté vis-à-vis de l'IA générative pour repousser les limites du possible en matière de pipeline de production autour de cette technologie."

indique Aurélien Palasse, Directeur Général RIVRS Asia.

Un siège régional d'édition à Hong Kong

Pour amplifier son développement, RIVRS ouvre aussi un siège régional à Hong Kong qui centralise une large gamme de services stratégiques.

Il sera chargé, entre autres, de :

analyser le marché et les tendances afin de cibler de nouvelles opportunités,

développer et animer une communauté déjà composée de plus de 400 000 followers sur Roblox et Discord, et forte de 20 millions de visites cumulées sur l'ensemble de ses jeux,

accélérer les partenariats stratégiques et le développement commercial,

Loïc Deffains, cofondateur de RIVRS :

L'Asie est un vivier de talents exceptionnels. Avec RIVRS Asia, nous ne créons pas seulement un nouveau studio, mais un centre stratégique qui centralise des outils de pilotage et des services destinés à nos équipes de production, de plus en plus nombreuses. C'est une étape décisive pour structurer notre croissance et donner à nos créateurs les moyens d'aller encore plus loin."

RIVRS : By Creators for Creators

À travers cette annonce, RIVRS fait évoluer aussi son identité de marque. L'entreprise passe de son slogan historique From Players to Players à une nouvelle promesse : By Creators for Creators, mettant en avant la créativité et l'innovation collaborative au coeur de son ADN.

RIVRS à la Gamescom Asia - Thaïlande



16 - 19 octobre 2025 - Queen Sirikit National Convention Center - Bangkok



Retrouvez RIVRS sur place :

- Espace Indie - Rencontre avec l'équipe RIVRS Asia et découverte de leurs initiatives régionales.

- Conférence par Aurélien Palasse - Directeur Général RIVRS Asia - 16 octobre 2025 - 12h30 à 13h - Main Stage