Décès accidentel de Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft

Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft et président de Guillemot Corporation, est décédé le 19 juin 2026 à l'âge de 69 ans dans le crash d'un avion de tourisme survenu à proximité de l'aérodrome de La Baule, en Loire-Atlantique. L'accident a également coûté la vie à une seconde personne présente à bord de l'appareil.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, le bimoteur Cessna 421 s'est écrasé lors de son approche de l'aérodrome. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée aux services compétents, avec l'appui du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).

Né en 1956, Claude Guillemot faisait partie des cinq frères Guillemot qui ont fondé Ubisoft en 1986 à Carentoir, dans le Morbihan. Au sein du groupe, il occupait les fonctions de directeur général délégué chargé des opérations et siégeait au conseil d'administration. Il dirigeait également Guillemot Corporation, société spécialisée dans les accessoires et équipements pour PC, consoles et périphériques de jeu.

Sous sa direction, Guillemot Corporation a développé ses activités à l'international, notamment en Europe, au Canada et en Asie. Figure économique reconnue en Bretagne, Claude Guillemot avait également présidé le Club des Trente, association réunissant des dirigeants d'entreprises bretons.

Ubisoft a fait part de sa "profonde tristesse" à l'annonce de sa disparition, indiquant que ses pensées allaient à sa famille et à ses proches. Plusieurs personnalités du secteur et des responsables publics ont également salué la mémoire de l'un des pionniers français de l'industrie du jeu vidéo.

Avec ses frères Yves, Michel, Gérard et Christian, Claude Guillemot a contribué à bâtir l'un des principaux groupes européens du jeu vidéo. La création d'Ubisoft en 1986, puis le développement d'autres sociétés du groupe familial, ont largement participé à l'émergence d'une industrie française du jeu vidéo reconnue à l'international.

L'AFJV adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Claude Guillemot, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs d'Ubisoft et de Guillemot Corporation. Nos pensées les accompagnent dans cette épreuve.