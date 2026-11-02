Arkane Lyon menacé de fermeture : 217 emplois en jeu, Microsoft prolonge les discussions

Le studio français Arkane Lyon, à l'origine des jeux Dishonored et Deathloop, fait l'objet d'un projet de fermeture de la part de Microsoft. Au total, 217 emplois sont menacés. Alors que les représentants du personnel contestent cette perspective et cherchent des solutions pour préserver l'activité, le groupe américain a annoncé la prolongation d'un mois de la procédure de consultation, désormais prévue jusqu'au 13 décembre 2026.

Un projet de fermeture annoncé aux salariés en juillet

La direction d'Arkane Lyon a informé ses salariés, le 16 juillet dernier, de l'intention de Microsoft de fermer le studio. Cette décision s'inscrit dans une réorganisation plus large de la division Xbox, qui a annoncé en juillet plusieurs milliers de suppressions de postes et des changements concernant différents studios de développement.

Arkane Lyon appartient à Microsoft depuis le rachat de ZeniMax Media, maison mère de Bethesda, finalisé en 2021. Fondé en 1999, le studio français s'est notamment fait connaître avec Arx Fatalis, Dishonored et Deathloop.

Un accord de méthode signé le 24 juillet entre la direction d'Arkane Studios SAS et le syndicat Printemps écologique, puis publié sur Légifrance, mentionne explicitement un projet de cessation totale et définitive des activités ainsi que le licenciement économique de l'ensemble des salariés.

Ces documents décrivent toutefois un projet soumis aux procédures légales de consultation, et non une fermeture définitivement décidée.

Un mois supplémentaire pour rechercher une solution

En France, la législation impose aux grandes entreprises (+ de 1 000 salariés) envisageant la fermeture d'un établissement de rechercher un éventuel repreneur avant de mettre en oeuvre leur décision. Dans ce cadre, Microsoft a engagé une procédure de consultation des représentants du personnel et de recherche de solutions alternatives.

Initialement fixée au 13 novembre 2026, la fin de la consultation du comité social et économique a été repoussée au 13 décembre, comme l'a confirmé Microsoft le 26 octobre. Le groupe indique examiner différentes possibilités, notamment la recherche d'un partenaire susceptible d'accompagner le studio dans la poursuite de son développement.

Les syndicats Printemps écologique et STJV avaient demandé davantage de temps pour permettre l'examen de solutions de reprise et la poursuite des négociations.

Des représentants du personnel opposés au projet

Les représentants syndicaux contestent les justifications économiques avancées pour envisager la fermeture du studio. Interrogé par Le Monde, un délégué de Printemps écologique estime que cette perspective est contradictoire avec les informations précédemment communiquées aux représentants du personnel sur la situation économique d'Arkane.

Les syndicats souhaitent privilégier une solution permettant de maintenir l'activité et les emplois. Ils demandent également, dans l'hypothèse où des licenciements seraient finalement décidés, des mesures d'accompagnement et de reclassement adaptées à la situation du marché de l'emploi dans le jeu vidéo.

La possibilité d'une contestation judiciaire du motif économique a également été évoquée par les représentants du personnel.

L'avenir de Marvel's Blade reste incertain

La situation d'Arkane Lyon soulève également la question du devenir de Marvel's Blade, le jeu d'action-aventure consacré au personnage de Marvel, annoncé en décembre 2023 et actuellement développé par les équipes lyonnaises. Le projet constitue un élément important des discussions sur l'avenir du studio. Microsoft indique rechercher un partenaire capable d'accompagner la poursuite du développement et la commercialisation du jeu.

Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer les conditions dans lesquelles le projet pourrait être poursuivi, notamment en cas de changement de propriétaire ou de partenaire industriel.

Aucune annulation officielle de Marvel's Blade n'a été annoncée à ce stade.

Une échéance désormais fixée à décembre

La prolongation de la consultation jusqu'au 13 décembre laisse un délai supplémentaire pour examiner les possibilités de maintien de l'activité, de partenariat ou de reprise.

L'avenir d'Arkane Lyon reste donc ouvert. La poursuite de ses activités dépendra notamment des solutions qui pourront être trouvées au cours des prochaines semaines et de l'issue des procédures engagées entre Microsoft et les représentants des salariés.