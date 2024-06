Video Game Masters : Rencontre avec Cédric Babouche, l'auteur et directeur artistique de Dordogne Le jeudi 4 juillet à 19h au Forum des images - Paris

En partenariat avec la galerie d'art vidéoludique Gamma, le Forum des images est heureux d'accueillir Cédric Babouche, directeur créatif et artiste peintre émérite, pour une nouvelle séance Video Game Masters. Conçue et animée par Marine Macq (éditrice et journaliste), cette rencontre exceptionnelle est l'occasion de découvrir la richesse d'un parcours et d'une oeuvre, qui croise notamment beaux-arts et jeu vidéo !

Réalisateur et directeur artistique chevronné de l'animation française, Cédric Babouche invite le public dans les coulisses de Dordogne (2023), un jeu vidéo inspiré par ses souvenirs d'enfance et dont les décors sont entièrement réalisés dans sa technique de prédilection : l'aquarelle traditionnelle.

Fondateur du studio bordelais Un-je-ne-sais-quoi, Cédric Babouche reviendra en détail sur la genèse de cette oeuvre d'auteur - récompensée cette année d'un Pégase (Excellence visuelle) - et sa collaboration avec la société de production Umanimation. Résidence d'écriture, photographie documentaire, mécaniques de jeu émotionnelles ou encore savoir-faire issus du cinéma d'animation, le processus de création de Dordogne sera dévoilé, images à l'appui !

En partenariat avec l'éditeur Pix'n Love et la galerie d'art Gamma, des reproductions papier d'oeuvres d'art réalisées par Cédric Babouche seront spécialement vendues et dédicacées, à l'issue de la rencontre.

