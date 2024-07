Festival Ludique International de Parthenay du 10 au 21 juillet 2024

Le Festival Ludique International de Parthenay (FLIP) ou Festival des Jeux de Parthenay est un des évènements majeurs de la scène ludique. Créé en 1986 à Parthenay, dans le département des Deux-Sèvres, il a lieu tous les ans pendant la première quinzaine de juillet.

Le FLIP est organisé et financé par la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine et piloté par son service des jeux.

380 000 visiteurs joueurs

Chaque année, le FLIP attire en moyenne 380 000 personnes durant les douze jours de l'événement.

C'est l'un des plus grands rassemblements autour du jeu dans le monde, avec le salon d'Essen en Allemagne et le Festival international des jeux de Cannes.

Un festival populaire et gratuit

Chaque année, un large public rejoint Parthenay : familles, passionnés, professionnels, adultes, enfants, adolescents, etc.

Grâce au festival des jeux Parthenay-Gâtine s'est affirmé au fil des années comme une destination prisée des vacanciers. Ils peuvent aussi profiter, à une heure de Parthenay, du Puy du Fou, ou du Futuroscope. Pour une envie de plage, le littoral Atlantique se trouve à moins de deux heures !

La communauté de communes fait le choix fort de proposer un événement gratuit pour que le festival reste populaire et ouvert à tous.

La programmation du village multimédia en 2024

Eleven Esport du 10 au 21 juillet : Découvrez l'Esport amateur.

Retrouvez l'association Eleven Esport qui réunit des équipes amateures tout en offrant des formations professionnelles. Plongez dans une journée typique d'un joueur et explorez tous les aspects qui l'entourent.

Vous aurez l'opportunité d'admirer les joueurs en pleine action et de relever des défis sur vos jeux préférés.

Plusieurs tournois vous sont proposés tous au long du festival.

Dynamite Games du 10 au 21 juillet : À la recherche de jeux vidéo explosifs

Ça tombe bien, notre partenaire Dynamite Games vous propose une zone de jeux libre d'accès sur PS4, One et PS2 : jeux de combat et de plateforme multijoueurs.

Olem du 10 au 15 juillet : Une innovation insolite

Venez découvrir Olem, le robot de jeu de société du 10 au 15 juillet.

Vivez une expérience de jeu unique ! Olem, le robot qui vous offre des aventures inédites mêlant technologie et jeux de société.

Cirfa/ENSOA du 10 au 14 juillet : Découvrez les métiers de la défense et de la sécurité en réalité virtuelle

Jouez avec des casques de réalité augmentée dans un jeu vidéo modifié à des fins de formation en milieu scolaire.

Squareone : Video Boardgame du 11 au 16 juillet : Un jeu de société interactif, c'est possible

Découvrez et vivez une expérience mémorable autour d'un jeu de société encore plus dynamique et immersif.

SquareOne est un plateau de jeu interactif qui mêle les jeux de société et les jeux vidéo, un alliage qui offre le meilleur aspect des jeux physiques et numériques.

AssassInvisible 13 et 14 juillet : Un casse-tête surprenant

AssassInvisible, un jeu de puzzle et d'infiltration court mais intense qui se passe dans les marges du cahier d'un élève désoeuvré : incarnez un assassin invisible et faufilez-vous à travers les gardes pour atteindre votre cible.

Dragonium du 15 au 17 juillet : Un monde fantastique époustouflant

Dragonium est un jeu d'aventure immersive et épique se déroulant dans un monde fantastique rempli de dragons majestueux. Les joueurs peuvent explorer des paysages magnifiques, combattre des créatures et élever leurs propres dragons pour les entraîner et les faire évoluer.

Le jeu est également adapté pour les personnes aveugles.

Venez retrouvez un tournoi en simulation de handicape visuel à 16h le lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juillet.

Ludi'Joe du 15 au 21 juillet : Affrontez le mur !

Ludi Joe offre une activité ludique adaptée à tous les âges grâce à un mur rempli de dalles lumineuses. Le concept est simple : choisissez l'un des trois modes de jeu disponibles et atteignez le meilleur score en un temps limité. Mettez vos réflexes, votre mémoire et votre précision à l'épreuve !

Crystal Bond : Un jeu en réalité augmenté

Muni d'un casque VR, immergez vous dans une expérience relaxante et ouverte à tous publics.

Jouez sans manettes, et venez en aide à une petite araignée qui rêve d'atteindre la Lune. Utilisez vos mains pour déplacer des objets, tirer des toiles et former des ponts.

Trophee Flip Jeux Vidéo du 18 au 20 juillet : Testez en avant-première les jeux vidéo de demain

Pendant 3 jours découvrez les 6 jeux-vidéo sélectionné sur dossier par notre jury de professionnels. Finalisés ou à l'état de prototypes ils sont présentés par les équipes de créateurs.

Ce concours étant ouvert aux étudiants et au petit studio de développement indépendant, n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Sur le festival, les visiteurs reçoivent un seul et unique bulletin de vote intitulé Passeport Trophées FLIP : RDV à l'accueil.

Avec ce passeport, les festivaliers peuvent valider leurs différents votes sur tous les jeux en concours Trophées FLIP et ainsi décider des meilleurs jeux de l'été - les Trophées FLIP.

Capgame du 18 au 20 juillet : Un secteur accessible pour tous

CapGame oeuvre depuis 10 ans à l'accessibilité du jeu vidéo pour les joueurs en situation de handicap : informer sur quel matériel et quel jeu choisir en fonction de ses capacités est notre action historique, mais nous formons également les acteurs du jeu vidéo et ceux du médico-social à l'accompagnement des joueurs. Et pour rassembler tout le monde autour du jeu, nous proposons une compétition nationale d'Esport accessible à tous !

Time WARP Infinite du 18 au 21 juillet : 10 secondes, Top chrono !

Time Warp Infinite est un jeu de plate-forme frénétique de 1 à 4 joueurs en local. Sautez et éjectez vos adversaires dans des matchs chaotiques de 10 secondes proposant une kilotonne de niveaux et modificateurs de jeu, ou bien jouez seul contre la montre dans une campagne pour les speedrunners !

EndSeeker du 19 au 21 juillet : Un rogue-like au Purgatoire

EndSeeker est un jeu type rogue-like et die and retry par Mad Studio Game.

Vous incarnez un chat qui se retrouve au Purgatoire. Alors qu'il vient d'arriver, son père lui intime de le rejoindre afin de pouvoir sortir. Pour ce faire, vous devez traverser plusieurs salles gardées par les Gardiens …

Unsoulved du 19 au 21 juillet : Un projet de fin d'étude - Isart Digital

Incarnez une âme errante en quête du repos éternel. Pour surmonter vos peines, laissez-vous guider par les esprits bienveillants de ces terres ancestrales empreintes de magie : un rite de passage où vous devrez prendre possession de mystérieuses reliques pour révéler la voie vers votre salut…

Unsoulved est un jeu mobile, réveillez le pouvoir d'anciennes stèles millénaires. Résolvez des puzzles 2D pour gagner.

Boss Rush Club 20 et 21 juillet : Des briques et du fun

Boss Rush Club vous invite à vous affronter sur Nintendo Switch pour du freeplay sur Mario Kart, Tetris, Puyo Puyo et bien d'autre jeux !

Retrouvez également le tournoi de Mario Kart le 20 juillet à 15h.

Tournoi Jeux Vidéo 2024

Rise of Kingdoms 11 juillet 16h

Conquête, pouvoir, coopération, optimisation, anticipation, stratégie de guerre, diplomatie, social, pédagogie….

Prenez le contrôle du monde et devenez l'auteur de l'histoire de votre royaume

Venez participer à cette animation proposé par l'Âne Spirit

Tournoi Fortnite 12 juillet 15h

Créez, jouez et combattez avec vos amis dans Fortnite

Explorez de grands environnements destructibles dans lesquels toutes les parties sont différentes. Faites équipe avec vos amis et sprintez, grimpez et brisez tout sur votre passage pour décrocher la Victoire royale.

Tournoi Overwatch2 13 et 14 juillet 15h

Défiez-vous par équipes de 5, durant 2 jours de compétition. cashprize et goodies à la clé !

Plongez-vous dans des batailles survoltées avec de tout nouveaux personnages, des cartes inédites qui n'attendent que d'être explorées et des affrontements 5c5 où chaque joueur ou joueuse peut faire basculer le combat.

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi Super Smash Bros Ultimate 13 et 15 juillet 19h

Des mondes de jeu et des combattants légendaires s'affrontent lors de la confrontation ultime

Vous pouvez ajouter plus de combattants, plus de scènes et plus de musique à Super Smash Bros. Ultimate avec du contenu téléchargeable !

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi Valorant 15 juillet 15h

Un jeu de tir tactique avec personnages en 5c5

Alternez les phases d'attaque et de défense, et remportez 13 manches à l'aide de mécaniques de tir précises et de compétences tactiques. Avec une seule vie par manche, vous devrez réfléchir plus vite que votre adversaire pour survivre.

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi en simulation de handicap visuel 15 au 17 juillet 16h

Venez retrouvez sur le stand de Dragonium une animation de sensibilisation aux jeux vidéo en situation de handicap visuel.

C'est un tournoi qui se passera sur plusieurs jeux : "Dragon Ball Fighter Z" et "Naruto Ultimate Ninja Storm 4".

Deux jeux de combat, autrement appelés jeux de Versus Fighting, dans lequel l'objectif est de réduire la barre de point de vie de l'adversaire, à l'aide de technique de combat divers et varié.

Tournoi League of Legends 16 juillet 15h

Bienvenu dans la faille de l'invocateur !

Que vous souhaitiez foncer dans la mêlée, soutenir vos alliés ou trouver un entre-deux, vous trouverez forcément votre bonheur dans la Faille.

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe 16 et 18 juillet 19h

Faite la course n'importe où, n'importe quand, foncez vers la victoire !

Venez vous affrontez sur l'indémodable jeu de course de la Nintendo Switch sur écran géant au cinéma Le Foyer.

Retrouvez Mario Kart 8 Deluxe en compétition, et tentez de repartir avec du cashprize

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi Rocket League 17 juillet 15h

Bienvenue dans un mélange détonnant de football d'arcade et de chaos motorisé !

Personnalisez votre voiture, lancez-vous sur le terrain, et participez à l'un des jeux de sport les plus acclamés par la critique !

Tarif : 15€ / personne et 10€ pour les adhérents

Tournoi Apex Legends 18 juillet 15h

Semez le chaos dans Apex Legends - Distorsion !

Prouvez vos talents dans Apex Legends, un jeu de tir de héros gratuit où des concurrents venus de toute la Frontière combattent ensemble pour la gloire et la fortune.

Tournoi The Finals 19 juillet 15h

Rejoignez The Finals, le célèbre jeu gratuit axé sur le combat ! Combattez aux côtés de vos coéquipiers dans des arènes virtuelles que vous pouvez altérer, exploiter et même détruire.

Tournoi de Mario Kart 8 Deluxe 20 juillet 15h

Faite la course n'importe où, n'importe quand, foncez vers la victoire !

Boss Rush Club vous invite à vous affronter sur Nintendo Switch pour jouer à Mario Kart 8 Deluxe.

Rejoignez la piste et battez vos adversaires !

Plus d'informations sur le site officiel