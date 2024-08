gamescom 2024 : 335 000 visiteurs d'environ 120 pays sur le site de Cologne

Nouveau record de portée internationale avec plus de 310 millions d'engagements numériques, dont plus de 40 millions pour gamescom Opening Night Live

Plus de 32 000 visiteurs professionnels, avec la plus forte croissance pour l'Amérique du Nord et le Japon

2,5 millions de pages vues pour l'aventure communautaire gamescom epix

gamescom 2024 bat de nouveaux records et touche plus de monde que jamais. La plus grande communauté de joueurs au monde s'est réunie à Cologne cette semaine pour célébrer sa passion du jeu, tant en personne qu'en ligne. Plus de 335 000 visiteurs venus d'environ 120 pays ont afflué à gamescom 2024, les journées du vendredi et du samedi affichant complet. L'audience en ligne du programme du salon a atteint un niveau record, avec plus de 310 millions de vidéos visionnées rien que le samedi soir. Les chiffres de l'Opening Night Live de la gamescom sont particulièrement impressionnants, avec plus de 40 millions de vidéos visionnées, soit le double de l'année précédente. Les chiffres de cette année ont largement dépassé le précédent record, établissant une nouvelle référence mondiale.

Le nombre de visiteurs professionnels s'est élevé à environ 32 000, l'Amérique du Nord et le Japon affichant les plus fortes augmentations.

Un autre point fort pour la communauté a été l'aventure de la communauté gamescom epix avec les nouvelles cartes à collectionner numériques de la gamescom. Au total, 2,5 millions de pages ont été consultées le samedi soir.

gamescom congress et la conférence des développeurs devcom ont tous deux atteint de nouveaux records cette année.

Gerald Böse, président et directeur général de Koelnmesse :

gamescom a une fois de plus prouvé sa portée et son importance mondiales inégalées en tant qu'événement majeur de l'industrie du jeu. Dépassant les chiffres de l'année dernière avec un engagement numérique record et une augmentation du nombre de visiteurs sur place, gamescom, Koelnmesse et l'association des jeux réunissent les fans de jeux du monde entier autour de leur passion commune, stimulant l'innovation et les partenariats dans l'industrie des jeux comme aucun autre événement ne l'a jamais fait auparavant."

Felix Falk, directeur général de game - l'association allemande de l'industrie des jeux :

gamescom 2024 a été un succès retentissant. L'explosion de la participation internationale dans de multiples secteurs établit fermement gamescom comme l'une des marques d'événements mondiaux les plus renommées pour les années à venir. Cette semaine a une fois de plus mis en évidence l'énorme impact sociétal, culturel et technologique des jeux, et la raison pour laquelle les pays du monde entier rivalisent d'ardeur pour devenir la première destination de l'industrie du jeu. Les jeux sont la porte d'entrée de l'avenir".

Samedi et dimanche, quelque 80 000 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Cologne pour un festival urbain de la gamescom inoubliable.

La gamescom 2025 aura lieu du 20 au 24 août. Le coup d'envoi de l'événement sera donné le 19 août 2025 avec la soirée d'ouverture en direct de la gamescom.

gamescom 2024 en un coup d'oeil :