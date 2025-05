Appel à propositions de sujets de conférences pour le gamescom congress 2025 La date limite de soumission est fixée au 18 mai 2025.

Le "gamescom congress", qui se tiendra le 21 août 2025, est le principal forum interdisciplinaire sur le potentiel des jeux pour l'économie, la société, la culture et la science. Soumettez vos idées et vos propositions de thèmes et présentez-les à un public international.

Nous sommes intéressés par des exemples concrets et des résultats de recherches actuelles explorant les innovations dans les technologies immersives et leurs applications. Les contributions montrant comment les jeux favorisent l'interaction sociale et le rôle de l'industrie dans ce domaine sont également les bienvenues.

Participez et montrez comment les jeux peuvent contribuer à façonner l'avenir !

La date limite de soumission est fixée au 18 mai 2025. Soumettez votre proposition.