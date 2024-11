Amplitude Studios devient indépendant Le studio poursuit sa route tout en maintenant une relation positive avec Sega

Amplitude Studios, studio français de développement de jeux vidéo basé à Paris, est heureux d'annoncer aujourd'hui qu'il ouvre un nouveau chapitre de son histoire en reprenant son indépendance, après huit années de collaboration solide et fructueuse avec Sega.

Cette évolution majeure dans la vie du studio, qui prend effet dès aujourd'hui, est rendue possible grâce à un rachat mené par l'ensemble de l'équipe de direction ainsi qu'un large groupe d'employés.

Avec le soutien continu de Sega, cette décision renforce notre capacité à perpétuer l'héritage de nos franchises acclamées par la critique, telles que Humankind, notre jeu de stratégie historique, et la série des jeux Endless, co-créée et appréciée par des millions de joueurs dans le monde.

Au fil des années, nous avons mis tout notre coeur et notre passion dans la création d'expériences de jeu stratégiques, innovantes et immersives. Fort de cette nouvelle indépendance et de fondations solides, le studio est désormais prêt à mener de nouveaux projets encore plus ambitieux et créatifs.

Notre studio s'appuie sur des franchises emblématiques, et notre équipe est profondément investie dans la création des meilleurs jeux possibles. Grâce à notre solide expérience des jeux de stratégie et deux nouveaux titres actuellement en développement, nous sommes confiants dans notre capacité à proposer aux joueurs des expériences exceptionnelles."

indique Romain de Waubert de Genlis, Directeur du studio.

"Cette décision nous permet d'être plus agiles dans notre approche tout en continuant à façonner la vision qui est la nôtre depuis le début, de repousser les limites et d'être plus proches que jamais de notre communauté".

Le lien avec notre communauté est au coeur de nos valeurs, et nous sommes très fiers de notre approche collaborative, qui implique les joueurs dans toutes les étapes du développement de nos jeux par le biais de notre plateforme communautaire personnalisée : Amplifiers.games2gether.

Par ailleurs, la plateforme games2gether continue d'évoluer grâce à une étroite collaboration avec nos partenaires qui l'utilisent activement, ce qui nous permet d'améliorer encore ses capacités et d'étendre son impact au sein de l'industrie.

Dans ce nouveau contexte, Amplitude Studios sera indépendant, mais maintiendra une collaboration positive avec Sega. Cette transition permet aux deux entités de se concentrer sur leurs propres objectifs tout en maintenant une relation de soutien constructive.

Comme le veut la tradition, les joueurs sont invités à nous rejoindre lors de notre rendez-vous annuel Amplified, pour en découvrir plus sur les projets à venir. Le prochain évènement en ligne Amplified aura lieu fin janvier 2025.