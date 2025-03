Romain de Waubert de Genlis reçoit le Pégase de la personnalité de l'année

Lors de la cérémonie des Pégases du jeu vidéo 2025, qui s'est tenue hier soir à la Cigale, Romain de Waubert de Genlis, CEO et Co-Fondateur d'Amplitude Studios a reçu le Pégase de la personnalité de l'année, des mains de Clara Chappaz, Secrétaire d'Etat Chargée du Numérique.

Cette distinction salue son engagement, ses réalisations et son influence dans le secteur du jeu vidéo français. En particulier, la prise d'indépendance d'Amplitude Studios, en novembre dernier a été un tournant majeur, permettant au studio de renforcer son autonomie créative et son agilité à développer des jeux en collaboration avec ses fans, dans un marché en constante évolution.

Recevoir le titre de personnalité de l'année par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo est un honneur et une reconnaissance profonde de l'engagement et du travail collectif menés tout au long de cette incroyable aventure",

a déclaré Romain.

"Cette distinction n'est pas seulement une reconnaissance de mon parcours, c'est aussi un encouragement à continuer à repousser les limites, à innover et à avoir un impact durable dans le secteur du jeu vidéo."

Fondé en 2011, Amplitude Studios est un studio français composé de passionnés, créateurs des meilleurs jeux de stratégie : les plus récents sont Endless Dungeon, un jeu d'action tactique rogue-like, et Humankind une épopée de stratégie historique où les joueurs combinent les cultures et dirigent leur peuple de l'ère ancienne à l'ère moderne. Mais le studio est avant tout connu pour la série Endless acclamée par la critique et jouée par des millions de personnes dans le monde entier.

L'équipe d'Amplitude Studios est fière de sa façon de créer des jeux en impliquant ses joueurs via Amplifiers, sa plateforme communautaire personnalisée qui permet à la communauté de jouer un rôle clé dans la création des jeux à chaque étape du développement.

Amplitude Studios a récemment annoncé son prochain titre très attendu, Endless Legend 2, qui sortira en Accès Anticipé début 2025.