Amplitude Studios et Passion Paris s'associent pour créer une série animée autour de l'univers Endless

Amplitude Studios a le plaisir d'annoncer un partenariat créatif avec Passion Paris, partie intégrante du groupe de renommée internationale Passion Pictures, pour créer une toute nouvelle série animée dans l'univers tant apprécié Endless. Cette série est actuellement en développement au sein du studio parisien de Passion en étroite collaboration avec l'équipe créative d'Amplitude pour garantir l'authenticité et la profondeur de l'univers.

Cette collaboration marque un nouveau chapitre passionnant dans l'évolution de l'univers Endless, faisant entrer son lore foisonnant et sa narration dans le monde de l'animation. Cette annonce, qui intervient suite à la récente communication de la date de sortie de l'accès anticipé de Endless Legend 2, prévu pour le 7 août prochain, reflète la vision à long terme d'Amplitude Studios et sa volonté de connecter ses univers sur plusieurs formats.

Nous cultivons l'univers Endless avec passion depuis des années, toujours en étroite relation avec notre communauté."

commente?Romain de Waubert de Genlis, CEO et Co-fondateur d'Amplitude Studios.

"Le rapprochement avec Passion Pictures pour lui donner vie grâce à l'animation est une prochaine étape passionnante. Ce partenariat est un rêve qui devient réalité, et nous sommes très impatients de voir notre monde se développer dans un nouveau format de narration."

Passion Paris possède une expérience riche dans les domaines de l'animation et de la narration avec un portfolio couvrant différents genres et audiences. Parmi leurs récentes réalisations, 400 Boys, dirigé par Robert Valley pour la série de Netflix Love, Death + Robots, et?Not a Box, série pour les plus jeunes disponible dès le 13 juin sur l'Apple TV+, qui a été présentée aujourd'hui en avant-première au Festival International du Film d'Animation d'Annecy.

C'est un sentiment incroyable que d'entrer dans l'univers Endless."

ajoute Caroline Audebert, Directrice Générale/Productrice Exécutive chez Passion Paris.

"Amplitude a créé un monde débordant de lore, d'atmosphère et de personnages inoubliables. Nous travaillons en étroite collaboration avec leurs équipes pour façonner un style visuel et narratif qui honore ce que les fans aiment, tout en invitant de nouveaux publics à venir explorer cet univers riche et vaste."

Cette série sera une célébration de la profondeur et de la diversité de l'univers Endless, offrant aux fans et à ceux qui le découvrent une nouvelle façon d'apprécier son ampleur épique et sa narration émotionnelle.