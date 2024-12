Le studio Celsius Online célèbre ses 20 ans !

Cette année marque une étape majeure pour Celsius Online, le studio indépendant français qui fête ses 20 ans d'existence. Fondé en 2004, reconnu pour son expertise dans les jeux en ligne et les expériences multi-joueurs, Celsius Online a dédié deux décennies à la création de jeux vidéo en ligne, rassemblant une communauté de plusieurs millions de joueurs fidèles et passionnés.

Une Aventure de deux décennies

Celsius Online a développé des jeux immersifs, en démarrant par le MMORPG Les Royaumes Renaissants (Renaissance Kingdoms), qui captive toujours des générations de joueurs avec son gameplay immersif et collaboratif. Le studio s'est agrandi et diversifié, travaillant sur de nouveaux projets tout en restant fidèle à ses valeurs : la créativité, la prise de risques et la proximité avec ses joueurs. Fort de ce premier succès, le studio a enrichi son catalogue avec des titres comme Masterchef : Let's Cook ! et Masterchef : Learn to Cook ! , grands succès sur Apple Arcade ou encore Celsius Heroes ou Mutants : Genetic Gladiators, consolidant sa réputation d'innovateur dans les jeux free-to-play.

En 2023, Celsius Online a rejoint le groupe Plug In Digital, une des entreprises leaders dans l'édition et la distribution de jeux vidéo. Ce rapprochement marque une étape importante pour le studio, qui peut désormais s'appuyer sur les ressources et l'expertise du groupe pour renforcer son développement et poursuivre sa vision à long terme. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir, avec des projets ambitieux.

Une équipe passionnée et une communauté fidèle

Célébrer 20 ans d'existence, c'est avant tout remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre succès : nos joueurs, nos collaborateurs et nos partenaires",

déclare Lévan Sardjevéladze, CEO et fondateur de Celsius Online.

"Nous sommes fiers du chemin parcouru et pleins de projets pour l'avenir."

Une célébration tournée vers la communauté

Pour marquer cet anniversaire, Celsius Online organise un événement exceptionnel le samedi 7 décembre, où joueurs, partenaires et membres de l'équipe pourront partager des souvenirs et découvrir en avant-première la vision du studio pour les années à venir.