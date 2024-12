Formation continue des métiers du jeu vidéo : Gaming Campus accélère Nomination de Victor Jeoffre au poste de Directeur de la Formation Continue chez Quest Education Group

Quest Education Group annonce la nomination de Victor Jeoffre en tant que Directeur de la Formation Continue (Executive Education). Fort de ses 10 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de la formation en Europe et en Asie, Victor pilote l'ensemble des activités de formation continue des écoles Gaming Campus et Guardia Cybersecurity School à Paris, Lyon et Bordeaux.

En 10 ans, Victor a conçu et dirigé une douzaine de programmes éducatifs pour 5 universités et grandes écoles ; notamment le programme Entrepreneurship in Action destiné aux jeunes entrepreneurs & Change Maker en Indonésie. Il a également fondé une agence dédiée aux pédagogies actives et à la formation des formateurs de demain.

Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir Victor au sein de notre groupe,

affirme Valérie Dmitrovic, la directrice générale et cofondatrice de Quest Education Group.

Victor se distingue tout particulièrement par son esprit entrepreneurial et son engagement pour l'innovation pédagogique."

Développer des programmes de formation innovants, au service des métiers d'avenir

Chez Quest Education Group, Victor pilote la création de parcours de formation d'un nouveau genre dans les secteurs stratégiques de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du gaming et des contenus web. Le renforcement des relations institutionnelles (obtention et gestion des certifications ministérielles) et le développement d'une offre BtoB font également partie de ses priorités.

Le projet pédagogique audacieux de Quest Education Group m'a notamment convaincu d'accepter cette nouvelle mission. Je partage l'engouement des équipes pour la pédagogie par projet. J'ai à coeur de sélectionner les meilleurs intervenants et de multiplier les enseignements en live. Mon but est simple : offrir aux apprenants la meilleure expérience d'apprentissage possible "

affirme Victor Jeoffre, rappelant à quel point la plateforme Quest Education Online, qui permet d'apprendre à distance, offre une expérience complémentaire du présentiel.

Quest Education Group, acteur de référence de la formation continue des métiers Tech

Avec ses 10 parcours de formation certifiants et sa quarantaine de formateurs, Quest Education Group a déjà formé plus de 1 000 professionnels aux compétences de la cybersécurité et du jeu vidéo. Victor Jeoffre, en proposant une expérience pédagogique individualisée, en multipliant les programmes innovants et en encourageant l'inclusion et la diversité - notamment en féminisant les métiers de la tech - ambitionne de faire de l'Executive Education au sein de Quest Education Group une référence incontournable du secteur.

L'éducation est une formidable opportunité de transformation sociale. Chez Quest Education Group, je suis convaincu que nous avons les moyens de former les talents de demain tout en contribuant à construire un monde professionnel plus inclusif, plus agile et plus audacieux"

ajoute Victor Jeoffre.