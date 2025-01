Jeux mobiles et design persuasifs : quels enjeux pour les enfants ? Table ronde en ligne, le 20 janvier à 20h (heure de Paris) / 14h (heure de Montréal)

L'association Game Impact réfléchit aux enjeux sociaux du jeu vidéo, pour nous permettre de valoriser notre média, et de l'aider à rendre le monde meilleur !

Nous vous invitons à notre nouvelle table ronde sur le thème : Jeux mobiles et design persuasifs : quels enjeux pour les enfants ?

Les jeux vidéo mobiles pour enfants sont omniprésents aujourd'hui. L'accès à des smartphones ou des tablettes se fait de plus en plus jeune. Dans le même temps, les techniques de monétisation (temps de rétention, collecte et vente de données personnelles, etc.) sont de plus en plus agressives à travers un design persuasif nocif. Les enfants sont exposés à des publicités inappropriées pour leur âge ou sont accoutumés à des jeux de hasard et d'argent très jeunes. Que penser de tout ça ? Quels sont les effets sur les enfants ? Peut-on encadrer à l'échelle familiale voire à l'échelle juridique ces jeux mobiles ?

On invite donc Maude Bonenfant, professeure à l'Université du Québec à Montréal et Alexandra Dumont, doctorante en communication de la même université pour en parler. Elles ont co-écrit le rapport "Les jeux mobiles gratuits pour les enfants".

On se retrouve le 20 janvier 2025, sur la chaîne Twitch de Game Impact à 20h (heure de Paris) / 14h (heure de Montréal).

Inscrivez-vous (gratuitement) sur Facebook : https://fb.me/e/6QjfrbG40 ou rejoignez-nous simplement sur Twitch !

Au plaisir de vous y voir !