Premier Var Gaming Festival et Global Game Jam 2025 La filière jeu vidéo et ses métiers mis à l'honneur par le Département du Var du 24 au 26 janvier 2025

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2025, à l'Hôtel du département du Var, la première édition du Var Gaming festival permettra aux collégiens et au grand public de découvrir les formations et les métiers de la filière du jeu vidéo.

Faire du jeu vidéo un métier. Voici ce que propose le Département du Var en organisant les 24, 25 et 26 janvier au bâtiment des Lices à Toulon, le premier Var Gaming festival, un forum des formations et des métiers dans le domaine du jeu vidéo.

Ces journées seront aussi l'occasion d'accueillir, pour la seconde année consécutive, la Global Game Jam, une compétition internationale dans laquelle des équipes d'étudiants s'affrontent pour la création d'un jeu vidéo en 48 heures non-stop.

Concurremment, l'atrium du Conseil départemental accueillera plusieurs stands d'établissements de l'enseignement supérieur afin de présenter leurs formations et les métiers du numérique et du digital :

E-artsup Nice

Ecole de Condé Marseille

Isart Nice

Sudanim

Mode 83 Draguignan

ISEN

Université de Côte d'Azur

CNAM

IUT Toulon

Brassart

Studio M

Egalement, un stand sera consacré à la présentation des équipes de la Global Game Jam 2024 et à leur création.

Le vendredi 24 janvier, de 9 h à 15 h 30, sera une journée dédiée à 8 classes de collégiens varois pour qu'ils puissent découvrir, dès à présent, les possibilités d'orientation professionnelle, les études et les métiers de l'industrie du jeu vidéo. 4 classes seront accueillies le matin et quatre autres l'après-midi. Un parcours ludique interactif accompagné d'un livret support permettra aux collégiens de s'imprégner des différentes étapes de création et de production d'un produit numérique.

C'est aussi en cette fin de journée que la Global Game Jam sera lancée avec le dévoilement du thème de la compétition 2025.

Le samedi 25 janvier, de 10 h à 16 h, les portes seront grandes ouvertes au public. Au programme, deux tables rondes : "les métiers et les chiffres de la filière jeu vidéo" à 11 h et à 15 h "l'écosystème des jeux vidéos". Seront alors privilégiés les échanges avec les établissements d'enseignement supérieur et la présentation des formations spécialisées sur la région.

Enfin, le dimanche 26 janvier, dans l'après-midi, les équipes participant à la compétition de la Global Game jam 2025 présenteront leur création et le vainqueur sera désigné par un jury de professionnels.

La Global Game Jam Var 2025

En parallèle du forum des métiers de la filière du jeu vidéo, le rez-de-jardin de l'Hôtel départemental du Var sera transformé, comme l'an dernier, en véritable "Game Center" de compétition. 70 à 100 participants sont attendus, répartis en 17 équipes pour participer à l'édition varoise de la Global Game Jam 2025. Sur un thème imposé et dévoilé lors du lancement du chronomètre le vendredi 26 janvier à 18 h, les compétiteurs, regroupés en équipes composées de différents corps de métiers (programmeur, scénariste, graphiste designer, game designer ou encore musicien/sound designer) s'affronteront pour créer un jeu vidéo en 48 h non-stop.

En savoir plus : www.globalgamejamvar.fr

Le département du Var : un acteur engagé dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation

La création de cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique départementale, portée par le président Jean-Louis Masson et la Vice-présidente Laetitia Quilici, Présidente de la Commission Numérique, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. En effet, le Département du Var est déterminé à :

valoriser, promouvoir et développer des filières innovantes pointues conjuguant expertise numérique et créativité,

favoriser et améliorer la réussite des étudiants varois

renforcer l'attractivité de la collectivité grâce à ces métiers en pleine expansion.

Programme du Var Gaming Festival

Journées de valorisation de la filière jeu vidéo à l'Hôtel départemental du Var, situé au 5 avenue des Lices, à Toulon.

Vendredi 24 janvier : Journée dédiées à 8 classes de collèges et lancement de la Global game jam 2025 - entrée réservée aux élèves

9 h - 15 h 30 : Accueil des collégiens, échanges avec les écoles sur les métiers de la filière jeu

17 h : Accueil des participants à la Global Game Jam

18 h : Lancement de la Global Game Jam 2025

Samedi 25 Janvier : Var gaming festival : journée à destination du public - entrée libre

10 h - 12 h et 14 h-16 h : Accueil du public, échanges avec les écoles

11 h Table ronde "Les métiers et les chiffres du jeu vidéo"

15 h Table ronde "L'écosystème de la filière jeu vidéo"

Dimanche 26 Janvier : Journée Global Game Jam et fin de compétition - entrée libre