SynthesisVR rachète SpringboardVR à Vertigo Games

Vertigo Games, éditeur et développeur VR, et SynthesisVR, spécialiste dans le domaine des logiciels de VR et propriété de Deploy Reality, viennent d'annoncer le rachat de SpringboardVR par SynthesisVR. Le rachat à Vertigo Games s'est effectué pour un montant gardé confidentiel et la transaction devrait prendre effet le 1er février 2025.

SpringboardVR est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de salles de VR et possède le plus grand marché de contenu pour le divertissement en salles (LBE). Cette acquisition renforce le secteur en offrant aux exploitants et aux développeurs une base solide pour l'avenir, encourageant le développement et l'innovation dans la prochaine ère de la VR. Les plateformes SpringboardVR et SynthesisVR resteront indépendantes et assureront le maintien des activités, mais leur présence combinée au sein de Deploy Reality témoignent d'un engagement à long terme en faveur de la VR en salle. Elle offre également aux opérateurs davantage d'options et de ressources. En réunissant deux plateformes innovantes, ce partenariat joue un rôle clé dans la croissance et le succès des salles d'arcade VR dans le monde entier.

Depuis près d'une décennie, SynthesisVR et SpringboardVR ouvrent la voie au divertissement immersif",

déclare A. Shabeer Sinnalebbe, PDG de SynthesisVR.

"En unissant nos forces sous Deploy Reality, nous créons un écosystème dynamique qui permet aux exploitants, aux développeurs et aux joueurs de repousser les limites du divertissement VR en salle. Ce n'est pas simplement un partenariat, c'est une avancée majeure qui redéfinit la manière dont le monde expérimente la réalité virtuelle".

En tant qu'ancien propriétaire de SpringboardVR et leader mondial du divertissement en réalité virtuelle, Vertigo Games reste très investi dans l'avenir de la VR en salle grâce à son partenariat renouvelé avec SynthesisVR. En soutenant la vision de Deploy Reality et en se concentrant sur son expertise en matière de jeux VR novateurs, Vertigo Games réaffirme son engagement à proposer des expériences VR hors domicile de haute qualité. L'entreprise choisit ainsi de se focaliser sur ce qu'elle fait de mieux : créer des jeux VR immersifs, à la fois pour le grand public et pour l'industrie de l'arcade, tout en garantissant aux exploitants et aux développeurs l'accès à des plateformes plus performantes et innovantes.

Vertigo Games est pleinement engagé dans l'évolution des salles VR",

affirme Richard Stitselaar, PDG de Vertigo Games.

"Avec cette transition, nous traçons la voie de l'avenir : Vertigo Games pourra se concentrer sur l'innovation et la créativité en matière de contenu, tandis que SynthesisVR se consacrera aux avancées technologiques des plateformes. En renforçant notre collaboration de longue date, nous nous assurons que les exploitants et les développeurs bénéficient de solutions plus performantes et tournées vers l'avenir, afin d'offrir au public des expériences véritablement immersives et de nouvelle génération".