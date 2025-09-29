Electronic Arts en passe d'être racheté pour 50 milliards de dollars

Selon l'agence Reuters, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA) serait en négociations avancées pour un rachat visant à retirer la société de la bourse, sur la base d'une valorisation d'environ 50 milliards de dollars. Il s'agirait du plus important rachat par effet de levier (LBO) jamais réalisé.

Le consortium impliqué dans l'opération regroupe plusieurs investisseurs majeurs :

Silver Lake, un fonds de capital-investissement spécialisé dans la tech

Le Public Investment Fund (PIF) d'Arabie saoudite

Affinity Partners, le fonds fondé par Jared Kushner, gendre de Donald Trump

Une opération stratégique pour EA

EA traverse une période délicate, marquée par un ralentissement de l'industrie vidéoludique et une sélectivité accrue des consommateurs. L'éditeur mise sur ses licences phares, en particulier :

Battlefield 6, très attendu pour ses graphismes et son intensité

FC 26, nouveau volet de sa franchise de football à succès

Selon les analystes, EA constitue une cible idéale pour une acquisition grâce à ses revenus récurrents et prévisibles, notamment grâce à ses licences sportives annuelles.

L'annonce des discussions a entraîné une hausse de 15 % de l'action EA en Bourse vendredi.

Un mouvement de consolidation dans l'industrie

Ce potentiel rachat s'inscrit dans une vague plus large de consolidation du secteur, après les acquisitions récentes d'Activision Blizzard (par Microsoft) et de Zynga (par Take-Two). Le nombre d'acteurs cotés en Bourse dans le jeu vidéo ne cesse de diminuer.

Cette dynamique est également portée par une reprise des méga-fusions en 2025, favorisée par une confiance retrouvée des conseils d'administration, un capital moins coûteux et des logiques de synergie devenues prioritaires.

Une nouvelle avancée stratégique pour l'Arabie saoudite

Le PIF, fonds souverain du royaume, poursuit sa stratégie de diversification économique "Vision 2030", en misant fortement sur le secteur du jeu vidéo à travers sa filiale Savvy Games Group. Son intérêt pour EA s'explique par :

Le potentiel commercial mondial de la licence FC

La volonté de faire des jeux vidéo une infrastructure culturelle stratégique, au même titre que le sport ou le cinéma

Le PIF est déjà fortement engagé dans l'esport, et EA est partenaire d'un futur tournoi international organisé sous l'égide du Royaume.