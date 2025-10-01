EA annonce un accord définitif pour son rachat par PIF, Silver Lake et Affinity Partners à 55 milliards de dollars

Communiqué officiel d'Electronic Arts

Accélération de la vision stratégique d'EA pour faire progresser l'avenir du divertissement.

Les actionnaires recevront 210 dollars par action en espèces, soit une prime de 25 % par rapport au cours de l'action non affecté.

Cette transaction représente le plus important investissement privé entièrement en espèces de l'histoire.

Electronic Arts Inc. (Nasdaq : EA) ("EA" ou "la Société"), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs ("le Consortium") composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise EA à environ 55 milliards de dollars. Cette transaction permettra à EA d'accélérer l'innovation et la croissance afin de construire l'avenir du divertissement.

Selon les termes de l'accord, le Consortium acquerra 100 % d'EA, PIF conservant sa participation actuelle de 9,9 % dans la Société. Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces. Le prix d'achat par action représente une prime de 25 % par rapport au cours de l'action EA non affecté de 168,32 dollars à la clôture du marché le 25 septembre 2025, dernier jour de bourse entièrement non affecté, et une prime par rapport au cours le plus élevé jamais atteint par EA, non affecté, de 179,01 dollars à la clôture du marché le 14 août 2025.

PIF, Silver Lake et Affinity Partners apportent leur grande expérience du secteur, leurs capitaux engagés et leurs portefeuilles mondiaux, ainsi que leurs réseaux dans les domaines des jeux, du divertissement et du sport, qui offrent à EA des possibilités uniques de combiner expériences physiques et numériques, de renforcer l'engagement des fans et de créer de nouvelles opportunités de croissance. Cette transaction représente le plus important investissement privé entièrement en espèces de l'histoire, le consortium travaillant en étroite collaboration avec EA pour permettre à la société d'évoluer plus rapidement et de saisir de nouvelles opportunités sur la scène mondiale.

Les équipes créatives et passionnées d'EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, créé certaines des propriétés intellectuelles les plus emblématiques au monde et généré une valeur significative pour notre entreprise. Ce moment est une reconnaissance puissante de leur travail remarquable",

a déclaré Andrew Wilson, président-directeur général d'Electronic Arts.

"À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, en ouvrant de nouvelles opportunités. Avec nos partenaires, nous créerons des expériences transformatrices qui inspireront les générations futures. Je suis plus enthousiaste que jamais quant à l'avenir que nous sommes en train de construire."

PIF occupe une position unique dans les secteurs mondiaux des jeux vidéo et de l'e-sport, en créant et en soutenant des écosystèmes qui relient les fans, les développeurs et les créateurs de propriété intellectuelle",

a déclaré Turqi Alnowaiser, vice-gouverneur et responsable des investissements internationaux de PIF.

"PIF a démontré son engagement fort envers ces secteurs, et ce partenariat contribuera à stimuler davantage la croissance à long terme d'EA, tout en alimentant l'innovation au sein de l'industrie à l'échelle mondiale."

Cet investissement incarne la mission de Silver Lake, qui consiste à s'associer à des équipes de direction exceptionnelles au sein d'entreprises de la plus haute qualité. EA est une entreprise particulière : leader mondial du divertissement interactif, elle s'appuie sur sa franchise sportive de premier plan, affiche une croissance accélérée de son chiffre d'affaires et dispose d'un flux de trésorerie disponible solide et en pleine expansion. Nous sommes honorés d'investir et de nous associer à Andrew, un PDG extraordinaire qui a doublé le chiffre d'affaires, presque triplé l'EBITDA et multiplié par cinq la capitalisation boursière pendant son mandat",

a déclaré Egon Durban, co-PDG et associé directeur de Silver Lake.

"L'avenir d'EA est prometteur, nous allons investir massivement pour développer l'activité et nous sommes ravis de soutenir Andrew et l'équipe d'EA alors que l'entreprise accélère l'innovation, étend sa présence à l'échelle mondiale et continue d'offrir des expériences incroyables aux joueurs et aux fans de toutes les générations."

Electronic Arts est une entreprise extraordinaire, dotée d'une équipe de direction de classe mondiale et d'une vision audacieuse pour l'avenir. J'admire leur capacité à créer des expériences emblématiques et durables, et en tant que personne qui a grandi en jouant à leurs jeux - et qui les apprécie aujourd'hui avec ses enfants - je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend",

a déclaré Jared Kushner, PDG d'Affinity Partners.

Le conseil d'administration a soigneusement évalué cette opportunité et a conclu qu'elle offrait une valeur convaincante pour les actionnaires et qu'elle était dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes",

a déclaré Luis A. Ubiñas, administrateur indépendant principal du conseil d'administration d'EA.

"Nous sommes ravis que cette transaction apporte une valeur monétaire immédiate et certaine à nos actionnaires tout en renforçant la capacité d'EA à continuer de bâtir les communautés et les expériences qui définissent l'avenir du divertissement."

Détails de la transaction

La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'EA. Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027 et est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires requises et l'approbation des actionnaires d'EA. À l'issue de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées sur aucun marché public.

La transaction sera financée par une combinaison de liquidités provenant respectivement de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ainsi que par le transfert de la participation existante de PIF dans EA, ce qui représente un investissement en capital d'environ 36 milliards de dollars, et par un financement par emprunt de 20 milliards de dollars entièrement et exclusivement engagé par JPMorgan Chase Bank, N.A., dont 18 milliards de dollars devraient être financés à la clôture. PIF, Silver Lake et Affinity Partners prévoient chacun de financer la composante actions du financement entièrement à partir des capitaux sous leur contrôle respectif.

Une fois la transaction finalisée, EA conservera son siège social à Redwood City, en Californie, et continuera d'être dirigée par Andrew Wilson en tant que PDG.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier d'EA et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agit en tant que conseiller juridique d'EA.

Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique du Consortium. Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique principal de PIF, avec l'aide des conseillers spécialisés de Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Latham & Watkins LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Silver Lake. Sidley Austin LLP agit en tant que conseiller juridique d'Affinity Partners.

J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier du Consortium.

À la suite de cette annonce, EA publiera ses résultats financiers et opérationnels pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, prévu le 28 octobre 2025, par le biais d'un communiqué de presse et n'organisera pas de conférence téléphonique ni de webdiffusion.