Appel à candidatures : Pavillon Game France, WePlay Expo 2026 à Shanghai

La 10e édition de la WePlay Expo, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo indépendants en Chine, se tiendra les 21 et 22 novembre au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai.

Avec le soutien de l'Institut français à Paris, l'Ambassade de France en Chine y organise un Pavillon Game France qui réunira 10 studios français autour d'un espace mutualisé, leur permettant de gagner en visibilité auprès du public et des acteurs de l'industrie en Chine.

Business France en Chine invitera des acheteurs et éditeurs-distributeurs à la rencontre des participants sur le pavillon ; une soirée networking avec des entreprises et partenaires chinois sera également organisée.

Les frais liés à l'organisation et à la mise à disposition du Pavillon Game France, à la participation au salon WePlay Expo, aux activités proposées par Business France Chine ainsi qu'à l'hébergement des dix participants sur place sont pris en charge par l'organisateur.