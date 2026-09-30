Lancement de l'appel à projet pour la résidence "Garage IAG"

Garage IAG est une résidence de recherche et d'expérimentation de la création assistée par intelligence artificielle générative, destinée aux créateurs de jeux vidéo et d'expériences interactives.

Pour leur candidature, les créateurs doivent formuler une intention de recherche et d'expérimentation concernant l'usage créatif des IAG dans les formes interactives : gameplay, narrative design ou toute autre forme d'interaction joueur-système. Cette problématique servira de fil conducteur tout au long du programme. L'objectif n'est pas la production d'une oeuvre finalisée, mais l'exploration des processus.

2500€ de bourse et frais de résidence couverts ;

Programme de six semaines en trois temps : 5 jours en présentiel ; 1 mois à distance ; puis 3 jours en présentiel. À Bordeaux, en février-mars 2027.

Candidatures ouvertes jusqu'au 15 novembre 2026 à minuit.

Plus d'informations et candidatures sur notre site

Garage IAG 2027 est une résidence soutenue par le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), en partenariat avec l'ESMA, CinéCréatis, M21 Avocats et Chat3D.