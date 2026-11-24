GTA VI : 3,79 milliards de dollars de ventes dès le premier jour

Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive annoncent que Grand Theft Auto VI a généré 3,79 milliards de dollars de ventes au détail à l'échelle mondiale dès sa première journée de commercialisation. Selon l'éditeur, il s'agit du plus important lancement commercial de l'histoire de l'industrie du divertissement, tous supports confondus.

Dans un communiqué publié le 20 novembre 2026, Rockstar Games indique également avoir enregistré 32,5 millions d'exemplaires vendus avant même la sortie officielle du jeu, établissant un nouveau record en matière de précommandes.

À ces performances commerciales s'ajoute un accueil critique particulièrement favorable, avec un score de 99 sur 100 sur Metacritic.

Les chiffres communiqués par Rockstar Games reposent sur les estimations de ventes mondiales arrêtées au soir du 19 novembre 2026. Il convient de préciser que les 3,79 milliards de dollars correspondent aux ventes au détail et non au chiffre d'affaires net revenant à Take-Two Interactive, après déduction notamment des commissions des distributeurs et des plateformes.

Une franchise qui approche le demi-milliard d'exemplaires vendus

Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des performances commerciales de la franchise Grand Theft Auto. Selon les données communiquées par Rockstar Games, la série totalise près de 480 millions d'exemplaires vendus, dont près de 235 millions pour GTA V.

À titre de comparaison, l'autre grande franchise de Rockstar Games, Red Dead Redemption, totalise près de 118 millions d'exemplaires vendus dans le monde.

Un record qui témoigne du poids économique du jeu vidéo

Avec près de 3,8 milliards de dollars de ventes en une seule journée, GTA VI illustre la capacité des grandes franchises du jeu vidéo à générer des revenus sans équivalent lors de leur lancement dans les autres industries culturelles.

Cette performance souligne également l'importance stratégique des propriétés intellectuelles établies, capables de fédérer plusieurs dizaines de millions de consommateurs avant même la commercialisation d'un nouveau titre.

Ce succès doit toutefois être mis en perspective avec la situation économique du secteur. Les performances exceptionnelles d'une franchise de cette envergure ne sont pas représentatives de l'ensemble du marché, marqué par une concurrence croissante, des difficultés de financement et une concentration des revenus autour d'un nombre limité de productions.

Source : Rockstar Games / Take-Two Interactive Software, communiqué du 20 novembre 2026.