spawn ! Deuxième édition du festival du jeu vidéo d'Angoulême Samedi 6 avril 2024 de 10h à 20h, au Cnam-Enjmin à Angoulême

Cet événement est organisé par le Cnam-Enjmin, la grande école publique du jeu vidéo et du numérique, SO· Games, l'association des professionnelles et professionnels du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine et le Pôle Image Magelis, écosystème dédié au développement de la filière image en Charente.

spawn ! c'est Le rendez-vous ludique incontournable de l'année à Angoulême.

Quand ? Samedi 6 avril 2024 de 10h à 20h

Où ? Cnam-Enjmin (bâtiment du Nil) 138 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Au programme

De 10h à 18h

Plus de 50 jeux à tester : jeux indés, originaux, expériences inédites, réalité virtuelle...

Rencontres avec des studios indépendants de jeux vidéo

Challenges et espace famille : Super Smash Bros, Mario Kart, Tekken 8, Windjammers 2 et Just Dance

De 11h à 20h10

Des tables rondes, conférence et interview sur la culture vidéoludique

Un podcast par Medoc et Moguri pour causer pop culture

Une soirée expérimentale mêlant jeu vidéo et arts de la scène

La programmation de 11h à 18h30 sera interprétée en langue des signes française (LSF).

Une demi-journée réservée aux professionnelles et professionnels du jeu vidéo aura lieu le vendredi 5 avril 2024.

Evénement familial, gratuit, ouvert à toutes et tous sur inscription Eventbrite dans la limite des places disponibles.

2e édition marrainée par Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site spawn !