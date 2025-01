Le Département des Hauts-de-Seine présente le Festival Hauts-de-Seine Digital Games - Edition 2025 Les 4 et 5 avril - La Seine Musicale

Le Département des Hauts-de-Seine lance la nouvelle édition des Hauts-de-Seine Digital Games les 4 et 5 avril prochains, deux journées dédiées au jeu vidéo, aux nouvelles technologies, au numérique et aux arts graphiques. Ce festival, unique en France, de par son contenu, est à la fois le rendez-vous des amateurs du jeu vidéo et également un rendez-vous pédagogique et éducatif, afin de sensibiliser les jeunes et leurs familles vers les formations et les métiers de ces secteurs.

Cet événement organisé par le Département des Hauts-de-Seine, à la Seine Musicale, à l'Ile Seguin à Boulogne Billancourt, mêle à la fois festival du jeu vidéo, manga, cosplay, cybersécurité, innovation et métiers du numérique avec notamment la présence de plus de 100 acteurs dont des écoles supérieures, des entreprises, des associations proposant aux visiteurs de nombreux ateliers immersifs afin de découvrir ces nombreux métiers dans ce domaine.

Le Festival Hauts-de-Seine Digital Games propose :

130 ateliers interactifs autour de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les drones, la robotique, le codage, les médias, etc. ;

Un espace sensibilisation pour des temps d'échanges avec des associations et institutions majeures à l'occasion de l'Année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique

Un Job/stage Dating avec de nombreuses offres dans les domaines du jeux vidéo et plus généralement du numérique

Un School dating afin de trouver sa formation professionnelle auprès de 30 écoles

Des conférences et tables rondes pour aller plus loin dans la recherche d'information

Il s'agit d'un événement incontournable pour les passionnés de jeux vidéo. Ils pourront explorer plus de 150 postes de jeu, revivre les classiques grâce à 25 bornes dédiées au rétrogaming, et découvrir le talent des studios français avec la présence de 10 acteurs majeurs de la scène indépendante.

Les visiteurs auront également l'occasion d'assister à la compétition e-sport HDS Pro League, offrant des cash prizes et de nombreux lots, ou de vibrer devant un concours national de cosplay. Des invités prestigieux seront au rendez-vous pour rendre cette expérience encore plus mémorable.

La Seine Musicale

La Seine Musicale, lieu emblématique de la scène culturelle et musicale du Département des Hauts-de-Seine est le nouvel écrin du festival. Facilement accessible et située à quelques minutes de Paris, elle accueillera les 20 000 visiteurs attendus sur près de 10 000m².

Plus d'informations et billetterie gratuite