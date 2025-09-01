Six annonces de Pullup Entertainment à la Gamescom 2025

À l'occasion de la Gamescom 2025, Pullup Entertainment (FR0012419307 - Alpul) et ses studios internes et partenaires ont dévoilé une série d'annonces marquantes, confirmant l'ambition du groupe de proposer des expériences diversifiées et exigeantes sur PC et consoles.

Geoffroy Sardin, CEO de Pullup Entertainment, déclare :

Dans la lignée de l'excellente dynamique de Pullup Entertainment, les annonces dévoilées lors de cette Gamescom 2025 reflètent la vision du Groupe et la diversité créative de ses entités d'édition Focus Entertainment Publishing et Dotemu ainsi que de ses studios internes et partenaires. Qu'il s'agisse de repousser les limites de la simulation avec Road Kings et Train Sim World 6, d'explorer de nouveaux horizons avec Battlestar Galactica : Scattered Hopes et John Carpenter's Toxic Commando, de revisiter l'histoire avec Gallipoli, ou de proposer l'énergie innovante d'Absolum, chaque projet illustre notre volonté d'offrir des expériences uniques et exigeantes, à des publics variés et ciblés."

Annonce de la date de sortie d'Absolum

Dotemu a annoncé la sortie du très attendu Absolum pour le 9 octobre 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4. Présenté comme un rogue 'em up mêlant l'héritage des beat 'em ups classiques avec une narration riche, le titre s'est illustré dans un nouveau trailer. Co-développé par Guard Crush Games, Supamonks et Dotemu, Absolum ambitionne de devenir une nouvelle référence du genre sur PC et consoles.

Nouveau jeu : Battlestar Galactica : Scattered Hopes

Edité par Dotemu et développé par le studio indépendant Alt Shift (Crying Suns) en collaboration avec Universal Products & Experiences, Battlestar Galactica : Scattered Hopes rend hommage aux éléments fondamentaux de la franchise culte, tout en proposant une expérience roguelite innovante où les choix narratifs et tactiques guideront le joueur vers la survie. Le voyage commencera début 2026 sur PC.

Nouveau jeu : Road Kings

Développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, Road Kings a été révélé en avant-première mondiale lors de l'Opening Night Live de la Gamescom. Ce nouveau titre de simulation prévu pour 2026 met les joueurs au volant de camions emblématiques dans des environnements réalistes et dynamiques. Road Kings propose une expérience de conduite immersive et exigeante, combinant gestion, exploration et réalisme technique. La communauté a immédiatement réagi avec enthousiasme, voyant en Road Kings une évolution ambitieuse du genre, portée par l'expertise de Saber Interactive et l'accompagnement éditorial de Focus Entertainment.

John Carpenter's Toxic Commando sur le devant de la scène

John Carpenter's Toxic Commando est revenu sur le devant de la scène avec un tout nouveau trailer de gameplay et une fenêtre de sortie fixée à début 2026. Inspiré par l'univers du maître de l'horreur John Carpenter, le jeu promet une expérience coopérative intense et survitaminée, mêlant humour, action frénétique et hordes de créatures cauchemardesques. La reprise de communication a été saluée par la presse spécialisée, et les premiers retours des journalistes ayant testé le jeu confirment la forte attente autour du titre.

Nouveau jeu : Gallipoli, WW1 Game Series, développé par Blackmill Games, un studio Pullup Entertainment

Les créateurs de la série WW1 Game Series (Verdun, Tannenberg, Isonzo) ont dévoilé en partenariat avec IGN leur nouveau projet, Gallipoli, pour une sortie début 2026. Conçu avec le réalisme historique et l'authenticité propres à Blackmill Games, studio du groupe Pullup Entertainment, le titre plongera les joueurs dans l'un des théâtres les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale. Comme ses prédécesseurs, Gallipoli mettra en avant un gameplay tactique, immersif et communautaire, fidèle à la vision du studio d'offrir des expériences multijoueur historiques intenses et documentées.

Nouveau jeu : Train Sim World 6, développé et édité par Dovetail Games, un studio Pullup Entertainment

Dovetail Games annonce la sortie de Train Sim World 6 pour le 30 septembre 2025. Fidèle à sa promesse d'innovation, ce nouvel opus invite les joueurs à "s'attendre à l'inattendu" grâce à l'introduction d'événements aléatoires - pannes, retards ou restrictions - qui rendent chaque trajet unique. Trois nouvelles lignes emblématiques enrichissent l'expérience : la côte du New Jersey avec le NJ Transit, la spectaculaire Riviera Line au Royaume-Uni marquant le grand retour de GWR, et la liaison européenne Dresde-Leipzig. L'édition Deluxe propose également trois locomotives inédites très attendues, dont le CrossCountry Voyager, l'ALP-45 bimode et la BR 294 pour une expérience de jeu encore plus complète.