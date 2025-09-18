Rookie Awards 2025 : Des étudiants du Gaming Campus remportent le prix du meilleur jeu vidéo étudiant sur mobile au monde

Un groupe d'étudiants du Gaming Campus remporte le prix du "meilleur jeu vidéo étudiant sur mobile" lors des Rookie Awards 2025, compétition internationale de référence dans le domaine du jeu vidéo, de l'animation et des effets visuels. Cette année, sur les huit projets finalistes dans la catégorie "Jeu Vidéo Mobile", cinq ont été conçus par des étudiants du Gaming Campus.

Le jeu primé, Riwa - Mobile Game Demo, est un projet en 3D isométrique qui propose une expérience d'exploration dans laquelle le joueur incarne un esprit chargé de découvrir l'histoire d'une tour mystérieuse, en alternant entre passé et présent. Le jeu a été développé en deux mois dans le cadre des Gaming Campus Awards 2025 à Lyon par une équipe d'étudiants pluridisciplinaire (marketing, programmation, arts, production).

Deux des lauréats, Amélie Verde Ferreira et Ugho Doublecourt, avaient auparavant participé au développement du jeu vidéo Méli Mélo, l'Odyssée de la crème de marron réalisé pour McFly et Carlito. La vidéo de McFly & Carlito a été vue 5,5 millions de fois en un mois. A ce jour, le jeu a été téléchargé 88 600 fois sur l'Apple Store, 31 600 fois sur Play Store Android, 13 000 sur Steam et 2500 sur Itch.Io, soit un excellent total de 135 700 téléchargements. Le cap des 100 000 avait été atteint dès la première semaine.

Une reconnaissance mondiale et un tremplin vers l'industrie du jeu vidéo

Les Rookie Awards 2025 est un concours international qui met en lumière les étudiants, jeunes diplômés et autodidactes qui souhaitent faire carrière dans les métiers du jeu vidéo, de l'animation et des effets visuels. Le jury est composé de professionnels en activité dans de grands studios internationaux.

Participer aux Rookie Awards permet aux étudiants de présenter leur travail à un jury de professionnels, d'obtenir une certifi cation reconnue et de recevoir des retours précieux. C'est une chance inestimable d'accéder à des opportunités professionnelles exceptionnelles et donc une immense fierté pour les équipes pédagogiques du Gaming Campus de voir des étudiants distingués ainsi"

précise Nicolas Sanchez, le directeur du Gaming Campus Lyon.

Etudiants concepteurs de Riwa

Amélie Verde Ferreira, Océane Brasselet, Michaël Spada, Jimmy Pra, Anais Leboucher, Ugho Doublecourt, Eloïse Nicouleau, Marius Millant, Jeremy Jaillet, Neil Tracol, Baptiste Sanna, Yohann Quemper, Léa Payet-Maugeron, Mathieu Dussart, Isis Ruffel, Grégoire Wieser, Tristan Edimo-Ekoule, Johann Bois, Julien Fabregoule, Nattan Le Guyader, Benjamin Arhancet, Romain Boisseau, Benjamin Turcat et Gabriel Bravin.

Autres jeux conçus par les étudiants du Gaming Campus : Boo, Bot or not, Cryptique et Pipl.