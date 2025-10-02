Celsius Online ouvre un nouveau chapitre avec l'arrivée d'un nouveau Directeur Général et d'un Directeur de Production

Celsius Online, studio membre du groupe Plug In Digital à l'origine de Renaissance Kingdoms et Mutants Genetic Gladiators, annonce deux nominations stratégiques qui marquent une nouvelle phase de développement pour l'entreprise.

Succédant à Lévan Sardjéveladzé, le fondateur du studio, Davy Chadwick rejoint Celsius Online en tant que Directeur Général. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, il a occupé des postes de direction chez Ubisoft, Electronic Arts et gumi Europe. Très impliqué dans l'écosystème français, il a également été vice-président du SNJV et membre de son conseil d'administration. Il aura pour mission de guider Celsius Online dans sa croissance, de renforcer sa stratégie et d'accompagner le lancement de nouveaux projets ambitieux.

En parallèle, Alexandre Hénon prend la fonction de Directeur de Production. Après près de dix ans dans l'industrie du jeu vidéo, il a participé à la production de titres majeurs chez Ubisoft et Quantic Dream. Expert dans la coordination d'équipes pluridisciplinaires et la conduite de projets complexes, il contribue déjà à la structuration et à la production d'un projet interne encore non annoncé.

Ces nominations incarnent une nouvelle étape dans l'histoire du studio. L'arrivée de Davy et Alexandre illustre la volonté de l'entreprise de renforcer son organisation et de préparer le lancement de nouvelles productions ambitieuses, tout en restant fidèle à son ADN : des jeux multijoueurs, cross-platform et à forte dimension sociale.

Davy Chadwick, Directeur Général :

Je suis honoré de rejoindre Celsius Online et son équipe talentueuse. Le studio possède un ADN fort et une véritable proximité avec ses joueurs. Je suis extrêmement motivé pour poursuivre l'aventure d'un studio à la renommée établie et à la longévité remarquable dans une industrie aussi exigeante. Cette solidité repose sur des piliers clairs : une expertise reconnue en LiveOps, des capacités multi-joueurs et multi-plateformes, ainsi qu'une équipe d'une grande expérience. La longévité des titres, et le respect constant des joueurs et des communautés de Renaissance Kingdoms et de Mutants Genetic Gladiators, en sont la meilleure preuve. À nous de construire les prochaines briques, dans un monde où l'IA générative et un marché tendu viennent bousculer nos codes et nos habitudes."

Alexandre Hénon, Directeur de Production :

Je suis heureux de rejoindre Celsius Online et ses équipes reconnues pour leur expertise dans les jeux en Live Ops. C'est pour moi un véritable retour aux sources, et je me réjouis de contribuer à écrire cette nouvelle page de l'histoire du studio. Les projets ambitieux qui nous attendent représentent autant de défis stimulants que nous relèverons ensemble."

Francis Ingrand, fondateur et CEO de Plug In Digital

Je suis très heureux de l'arrivée d'Alexandre et de Davy, deux personnes dotées d'une forte expérience à même d'accompagner Celsius Online sur le chemin de la croissance et d'une créativité et un savoir faire renouvelé."