Jyros et Flying Secoya s'allient pour accompagner la transition écologique du jeu vidéo Game Only et Flying Secoya annoncent un partenariat stratégique autour de l'outil Jyros, pour accélérer la transition bas-carbone et RSE de l'industrie vidéoludique à l'échelle européenne

Le secteur du jeu vidéo renforce ses engagements environnementaux. L'association Game Only, porteuse de l'outil Jyros, et Flying Secoya, entreprise spécialisée dans la production responsable, annoncent une collaboration destinée à structurer un parcours complet de production durable pour les studios de jeux vidéo.

Ce partenariat permet de connecter Jyros - premier calculateur d'impact environnemental dédié au jeu vidéo - à la Plateforme Flying Secoya, déjà utilisée dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et de la publicité. L'objectif est d'offrir aux studios une infrastructure commune pour mesurer leurs impacts environnementaux, définir des trajectoires bas carbone, et répondre aux nouvelles exigences réglementaires et financières européennes.

Une réponse aux enjeux ESG

Grâce à cette interconnexion, les entreprises de la filière pourront :

évaluer et piloter leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ;

structurer des trajectoires RSE adaptées à leur modèle de production ;

valoriser leurs engagements auprès des financeurs et institutions publiques ;

anticiper les dispositifs d'écoconditionnalité du CNC et de France 2030.

Jyros restera accessible à l'ensemble des entreprises du jeu vidéo, notamment pour répondre au dispositif d'écoconditionnalité du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), qui conditionne l'accès aux financements publics à la mise en oeuvre d'une démarche environnementale conforme aux exigences en vigueur.

Plus d'informations