Isart Digital, l'école du jeu vidéo, obtient son diplôme d'ingénieur et devient la première école d'ingénieurs dédiée au jeu vidéo

Isart Digital annonce avoir obtenu l'accréditation de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) pour sa formation Game Programming, désormais intitulée "Ingénieur Jeu Vidéo / Game Programming". L'établissement devient ainsi la première école de jeu vidéo en France habilitée à délivrer le titre d'ingénieur, une évolution confirmée également par la reconnaissance officielle du Ministère de l'Enseignement supérieur

Accessible dès le baccalauréat dans le cadre d'une prépa intégrée, ce cursus associe enseignement scientifique, compétences techniques et approche créative. Selon les éléments communiqués, la formation s'appuie sur plusieurs années de développement pédagogique et sur un dialogue étroit avec les entreprises du secteur. L'accréditation renforce également la dimension recherche et innovation de l'école, portée par un département R&D interne et des enseignants-chercheurs impliqués dans des projets appliqués

Conformément à la définition de la CTI, les ingénieurs formés sont destinés à concevoir, développer et optimiser des systèmes complexes tout en intégrant des enjeux humains, sociétaux et environnementaux. Les compétences enseignées couvrent notamment la programmation, le temps réel 3D, l'intelligence artificielle, la simulation physique, le développement d'outils logiciels et les moteurs de jeu. Les débouchés incluent des métiers tels que Gameplay Programmer, Graphics Programmer, AI Programmer, VR/AR Developer ou encore Ingénieur R&D 3D

Isart souligne par ailleurs que les technologies issues du jeu vidéo trouvent aujourd'hui des applications dans d'autres secteurs : santé, robotique, mobilité, défense, finance ou aéronautique. Les admissions en première année se feront désormais via Parcoursup, tandis que les admissions parallèles restent accessibles hors Parcoursup pour les profils venant de classes préparatoires ou de cursus équivalents

Cette double reconnaissance - CTI et ministère - conforte la position d'Isart Digital parmi les acteurs établis de l'enseignement supérieur spécialisé dans le numérique et les industries créatives.