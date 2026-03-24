Games2Gether réalise une levée de fonds de 4,5 millions d'euros menée par Griffin Gaming Partners Créée par Amplitude Studios et aujourd'hui pleinement indépendante, la plateforme de co-création de jeux vidéo poursuit son accélération

Games2gether a le plaisir d'annoncer que Griffin Gaming Partners - l'une des plus grandes sociétés de capital-risque dédiées exclusivement à l'industrie du jeu vidéo - a mené une levée de fonds en série A d'un montant de 4,5 millions d'euros. Ce financement permettra au games2gether d'accroître ses ambitions, accélérer sa feuille de route et renforcer sa vision à long terme.

Initialement développée par Amplitude Studios et utilisée avec succès auprès de sa propre communauté, games2gether est devenue, depuis juin 2025, une plateforme indépendante de cocréation centrée sur le joueur, conçue pour aider les studios à collaborer plus étroitement avec leurs communautés. La plateforme offre aux équipes de développement des espaces personnalisables pour stimuler l'engagement, recueillir des observations exploitables, et impliquer les joueurs directement dans le processus créatif. En favorisant le dialogue permanent, games2gether donne la possibilité aux studios de co-créer des expériences mémorables et la création de communautés plus saines et plus engagées autour de leurs jeux.

La finalisation de ce tour de table nous permettra de faire passer games2gether au niveau supérieur. Lorsque nous avons créé la plateforme, notre objectif était de placer la relation entre les développeurs et les joueurs au coeur même du processus de développement. Notre ambition a toujours été de fournir aux studios les outils les plus efficaces pour engager leurs communautés et collaborer avec elles de manière significative"

commente Max von Knorring, CEO de games2gether.

"Avec le soutien de Griffin Gaming Partners, nous pouvons élargir notre gamme de fonctionnalités, apporter encore plus de valeur, et aider les équipes à créer de meilleurs jeux grâce à une implication des joueurs plus approfondie."